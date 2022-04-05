القاهرة ـ سامي عبدالفتاح



أكمل الأهلي، حامل اللقب في الموسمين الماضيين، عقد الدور ربع النهائي لدوري أبطال أفريقيا بفوزه الصعب على ضيفه الهلال السوداني بهدف نظيف مساء الأحد على ملعب «السلام» في القاهرة أمام نحو 5 آلاف متفرج، في الجولة السادسة والأخيرة من منافسات المجموعة الأولى من دور المجموعات، وبذلك سيواصل «نادي القرن» مشواره في حملة الدفاع عن اللقب سعيا لتعزيز رقمه القياسي كأكثر فريق تتويجا باللقب القاري (10 مرات).



وبذلك، وصلت 8 فرق لربع نهائي البطولة، وهي صن داونز والأهلي عن المجموعة الأولى، بينما عن المجموعة الثانية تأهل الثنائي العربي الرجاء المغربي ووفاق سطيف الجزائري، وعن المجموعة الثالثة تأهل الترجي التونسي وشباب بلوزداد الجزائري، بينما وصل الوداد المغربي وبترو أتلتيكو الأنغولي عن المجموعة الرابعة.



وحسب نظام البطولة، فإن الأهلي وبعد احتلاله وصافة «الأولى» سيواجه أحد فرق صدارة المجموعات الثانية أو الثالثة أو الرابعة حسب القرعة التي ستجرى اليوم بمقر الاتحاد الأفريقي (كاف) في القاهرة، وهو ما يعني انه سيواجه فريقا عربيا في ربع النهائي.