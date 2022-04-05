بيروت - ناجي شربل



ابتعد العهد المتصدر 7 نقاط عن وصيفه البرج في الدوري اللبناني الـ 62 لكرة القدم، بفوزه على شباب الساحل 4-1 وخسارة البرج أمام الأنصار في صيدا 0-3 في المرحلة الرابعة ذهابا من مجموعة الصدارة للفرق الستة الأولى.



فعلى مجمع فؤاد شهاب الرياضي في جونية، اقترب العهد من لقبه الثامن بطلا للدوري ومعادلة رقم النجمة صاحب ثاني افضل سجل بعد الأنصار القياسي (14 لقبا)، بفوزه على شباب الساحل 4-1، وسجل للعهد وليد شور والتونسي أحمد العكايشي (2) واحمد زريق فيما سجل للساحل محمد جعفر.



وعلى ملعب رفيق الحريري البلدي في صيدا، ألحق الأنصار بطل الثنائية الموسم الماضي خسارة أولى بالبرج الوصيف في الدوري بثلاثية بيضاء.



وفي مجموعة الهبوط للفرق التي احتلت المراكز من 7 إلى 12، حقق الصفاء فوزا عزيزا على النجمة 2-1 على ملعب أمين عبدالنور البلدي في بحمدون، اذ سجل للصفاء أحمد جلول من ضربتي جزاء وللنجمة محمود سبليني، وقد طرد الحكم ماهر العلي مدرب النجمة موسى حجيج والحارس علي حلال والظهير ماهر صبرا، وقد أوقفت لجنة الانضباط في اتحاد الكرة المدرب حجيج سنة وغرمته 25 مليون ليرة.



واعترض حجيج ولاعبو النجمة على قرارات الحكم العلي، بينها عدم احتساب هدف صحيح للنجمة، اذ شتت مدافع الصفاء الكرة من داخل المرمى كما ظهر في الإعادة التلفزيونية.