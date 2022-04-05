أكد المستشار في الديوان الأميري الشيخ فيصل الحمود أن الدورات الرمضانية الرياضية التي تتم إقامتها في الأندية أو في الأماكن المخصصة للألعاب المتعددة تعد واحدة من أكثر الفعاليات الرمضانية التي تحدث تغييرا في طابع الحياة الرمضانية وتكسر حدة الروتين الرمضاني، كما تستقطب هذه الدورات فئات متعددة من جماهير الشباب المحبة للرياضة حيث هي بمنزلة تجديد حقيقي لنشاطهم.



وأبدى الحمود إعجابه بالطاقات الشبابية التي تبادر وتستمتع بالرياضة الرمضانية عموما، مؤكدا أنها أحد المتنفسات الرائعة لهم حيث الملتقى الطيب للجميع.



كما قال الحمود: إن كان للجسد حق فللنفحات الإيمانية وجود أيضا من خلال المسابقات الدينية الرمضانية المتعددة ومنها مسابقة حفظ القرآن التي يدعمها ويرعاها للمرة التاسعة في مسجد بر الوالدين في منطقة أبوحليفة.