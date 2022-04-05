سيغيب المهاجم البيروفي الدولي أنديه كاريو عن ناديه الهلال السعودي حتى نهاية الموسم بسبب الإصابة.



وفيما لم يعلن الهلال رسميا عن موعد عودة كاريو للتمارين، خضع المهاجم المميز لفحوصات طبية أشارت المصادر الى أنها أظهرت حاجته لفترة علاج لن تقل عن شهرين، ما يعني انتهاء موسمه.



وكان كاريو (11 هدفا في 86 مباراة دولية) قد تعرض لإصابة قوية خلال مشاركته مع منتخب بلاده ضد الأوروغواي، ضمن تصفيات أميركا الجنوبية المؤهلة لكأس العالم 2022 في قطر.



وحل منتخب البيرو خامسا في التصفيات القارية، ليلاقي الفائز بين أستراليا والإمارات في ملحق دولي في يونيو بالدوحة على بطاقة مؤهلة لكأس العالم.



وتعد إصابة كاريو (30 عاما)، لاعب سبورتينغ وبنفيكا البرتغاليين وواتفورد الإنكليزي سابقا، ضربة موجعة للأرجنتيني رامون دياس المدير الفني لفريق الهلال، حيث يعتبر أحد الأسلحة الهجومية للفريق الأزرق الذي يعيش انتفاضة بعد بداية موسم بطيئة.



وسيغيب كاريو عن أولى مباريات الهلال في دوري أبطال آسيا الجمعة المقبل، حيث تنتظره مواجهة مهمة أمام الشارقة الإماراتي.



وكان الهلال خطف أولى بطاقات التأهل إلى نهائي كأس الملك، بعدما حول تأخره بهدف أمام الشباب إلى فوز 2-1 بعد التمديد على ملعب الأمير فيصل بن فهد في الرياض، في ظل غياب نجمه سالم الدوسري المصاب بفيروس كورونا.



وعلى صعيد الدوري، سيكون دفاعه عن لقبيه في آخر موسمين بالغ الصعوبة، نظرا لابتعاده بفارق 11 نقطة عن الاتحاد المتصدر، قبل خمس مراحل على نهاية الموسم، علما بأن الهلال الوصيف لعب مباراتين أقل.