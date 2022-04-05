يعقوب العوضي



تتجه الأنظار إلى صالة مجمع الشيخ سعد العبدالله في ضاحية صباح السالم في الـ 10.30 مساء اليوم حين يلعب الكويت (32 نقطة) مع القادسية (16 نقطة) ضمن منافسات الجولة 18 من الدوري الممتاز لكرة اليد، ويسبق المباراة لقاء يجمع بين العربي (10 نقاط) مع برقان (18 نقطة) في الـ 8.30 على نفس الصالة.



وتكمن أهمية مباراة القادسية والكويت في تطلع الأصفر للبقاء ضمن دائرة المنافسة بل إمكانية الوصول الى منصات التتويج حسابيا رغم صعوبة المهمة، حيث مازال بالإمكان تعويض نزيف النقاط الذي تعرض له الأصفر. ويعتمد مدرب القادسية وليد سالمين على كل من المحترفين البحرينيين محمد حبيب وأحمد المقابي الى جانب سعود الجريد، وباقر خريبط، وناصر بوخضرا، وعبدالله عطية، وعبدالله مبارك، ومحمود علي، وحارس المرمى فهد صلبوخ، ومحمد اليحيوح وسلمان المزعل.



ويأمل الملكي في تحقيق فوز مهم على الكويت خاصة بعد تعرض الاخير لخسارته الأولى في الموسم أمام كاظمة في الجولة السابقة.



وفي المقابل، يرغب الكويت بقيادة المدرب الوطني هيثم الرشيدي في مداواة الجراح والعودة إلى الانتصارات رغم أن المباراة تعتبر أداء واجب، إلا أن الاعتبارات المعنوية تجعلها مهمة للعميد. ويعتمد الرشيدي على كل من المحترفين فانكيس كارول وآنخيل هيرنانديز بالاضافة الى صالح الموسوي، وعبدالعزيز الدوسري، ونواف الشمري، وحارس المرمى علي صفر، ومشعل طه، وفواز مبارك، وسيف العدواني، ومحمد عامر، وعبدالعزيز الشمري ومهدي القلاف.



وفي المواجهة الثانية يأمل العربي الفوز لإنقاذ ما يمكن إنقاذه في الموسم الحالي وتفادي الهبوط، حيث يتطلع مدربه د.أحمد فولاذ إلى تحقيق فوز صعب على برقان وكسب نقطتين تقربه من المناطق الدافئة، وفي المقابل يطمح برقان الى الصعود إلى منصة التتويج وحصد نقطتين تضعانه في المركز الثاني مؤقتا.