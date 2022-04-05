الدوحة ـ فريد عبدالباقي



يغادر فريق الريان مساء اليوم إلى العاصمة السعودية (الرياض)، استعدادا للمشاركة في دوري أبطال آسيا لكرة القدم التي تقام من 7 إلى 27 أبريل الجاري، حيث تحتضن 4 مدن سعودية، 5 مجموعات بدوري الأبطال لمنطقة غرب القارة بنظام التجمع، بسبب إجراءات كورونا، إذ تستضيف الرياض مباريات المجموعتين الأولى والثانية، وتستضيف جدة المجموعة الثالثة، وتقام مباريات المجموعتين الرابعة والخامسة في بريدة والدمام.



وكانت قرعة دوري أبطال آسيا قد سحبت منتصف يناير الماضي، وأسفرت عن وجود الهلال السعودي والريان القطري واستقلال دوشنبه الطاجيكي والشارقة الإماراتي في المجموعة الأولى.



وضمت المجموعة الثانية الجزيرة الإماراتي والشباب السعودي والقوة الجوية العراقي ومومباي سيتي الهندي، في حين تشمل المجموعة الثالثة أندية شباب الأهلي دبي الإماراتي والغرافة القطري وفولاد خوزستان الإيراني وآهال التركماني.



وتتواجد أندية الدحيل القطري وسباهان أصفهان الإيراني وباختاكور الأوزبكي والتعاون السعودي بالمجموعة الرابعة، فيما تضم المجموعة الخامسة أندية السد القطري والفيصلي السعودي والوحدات الأردني وناساف كارشي الأوزبكي.



وكانت أندية السد والغرافة والدحيل قد وصلت إلى السعودية للمشاركة في دوري الأبطال، حيث يدشن الغرافة مشواره بمواجهة فولاد خوزستان الإيراني في المجموعة الثالثة، فيما يلعب الدحيل مع التعاون السعودي، ضمن مباريات المجموعة الرابعة، بينما يلتقي الريان الجمعة المقبل مع استقلال دوشنبه الطاجيكي، ضمن مباريات المجموعة الأولى، في حين يلعب السد مع ناساف كارشي الأوزبكي في المجموعة الخامسة.



هذا، وسيكون المدرب الأرجنتيني الدحيل هرنان كريسبو الذي تم تعيينه خلفا للبرتغالي لويس كاسترو في أول ظهور له خلال دوري الأبطال، حيث يأمل فريق الدحيل في الظهور بصورة مختلفة في النسخة القادمة من مسابقة دوري أبطال لكرة القدم. وكانت أبرز النتائج السابقة لفريق الدحيل هي الوصول إلى الدور ربع النهائي في نسخ (2013، 2015، 2018).