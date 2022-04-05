هادي العنزي



يلعب الفريق الأول لكرة السلة بنادي الجهراء مع نظيره الصليبخات في 9:30 مساء اليوم على صالة الاتحاد بمجمع الشيخ سعد العبدالله للصالات، في أولى مواجهات الدور ربع النهائي لبطولة كأس الاتحاد.



ويأمل «الجهراوية» مواصلة تقدمهم في الكأس، بعدما تجاوزوا القرين في الدور التمهيدي، وليواصلوا المشوار في البطولة التي تغيب عن خزائن الفريق منذ سنين طويلة، وعلى الجهة الأخرى، يسعى الصليبخات إلى تأكيد التطور الكبير الذي شهده الفريق في النصف الثاني من الموسم الحالي، مما وضعه منافسا شرسا على المراكز الثلاثة الأولى لدوري الدرجة الأولى، وعليه يتوقع أن تشهد المواجهة اليوم منافسة مفتوحة بين فريقين يمنيان النفس بالفوز بلقب كبير.