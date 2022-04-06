أظهرنا مرونة كبيرة بمواجهة الوضع الصعب وغير المسبوق عالمياً ومحلياً

حافظنا على استمرارية وجودة خدماتنا المقدمة عبر القنوات التقليدية والرقمية

واصلنا تطوير أدائنا بتنويع مصادر الإيرادات والتمويل وتقوية قاعدة رأس المال

نتقدم بخطوات ثابتة لإنجاز خارطة تحولنا الرقمي لدمج أحدث القدرات التقنية

مسعود حيات: «برقان» على أعتاب رحلة تحوّل ديناميكية طويلة الأجل

نستهدف دعم التقدم نحو المستقبل بخطى واثقة لتعزيز القيمة للمساهمين

استقطاب الكوادر المتميزة وتوفير الظروف المثلى لتطوير الكفاءات الوطنية

النتائج المالية للبنك أظهرت أداءً قوياً تتويجاً لكفاءتنا التشغيلية المتميزة

مجموعة بنك «برقان» وطدت مكانتها القوية محلياً وعلى مستوى أسواق الشرق الأوسط

تقدم ملحوظ على صعيد رقمنة المجموعة وتحديث أنظمة تكنولوجيا المعلومات

علي إبراهيم



قال رئيس مجلس إدارة مجموعة بنك برقان ماجد العجيل إن الانتعاش الحقيقي في النشاط التجاري في أعقاب وضع صعب غير مسبوق، أثر بشكل إيجابي على البيئة الاقتصادية للبلاد، وفي «برقان» أظهرنا مرونة كبيرة بمواجهة الوضع الصعب وغير المسبوق عالميا ومحليا، وحافظنا على استمرارية وجودة خدماتنا المقدمة عبر القنوات التقليدية والرقمية.



جاء ذلك خلال عقد بنك برقان اجتماع الجمعية العمومية العادية السنوية الـ 56، أمس، بنصاب قانوني بلغ 79.3%، حيث أقرت العمومية كافة بنود جدول الأعمال، حيث قدم مجلس إدارة البنك إلى المساهمين خلال الاجتماع النتائج المالية المحققة للسنة المنتهية في 31 ديسمبر 2021، التي عكست النمو الإيجابي للبنك من خلال زيادة الإيرادات وصافي الدخل وسط تحسن البيئة الاقتصادية، حيث تم إقرار توزيع أرباح نقدية بواقع 5 فلوس للسهم وأسهم منحة بنسبة 5%.



وذكر العجيل أن بنك برقان واصل الاعتماد على أسسه المؤسسية والمالية الراسخة لدفع خطط النمو الخاصة به، مدفوعا بتسريع رقمنة الخدمات المصرفية وزيادة الاستثمار في البنية التحتية التكنولوجية، وهو ما يوفر مزيدا من الدعم لرحلة التحول طويلة الأجل، وتمثل هذه الخيارات الاستراتيجية عوامل التمكين القوية لجهود البنك في سبيل الحفاظ على مكانته التنافسية، وزيادة حصته السوقية، وضمان تجربة مصرفية سلسة والحفاظ على ثقة عملائه ومساهميه.



وأضاف «عاما بعد عام تترسخ مكانتنا كواحدة من المؤسسات المالية القوية التي تتمتع بتقديرات نمو واعدة على المدى الطويل تؤكدها شهادات وتصنيفات صادرة عن مؤسسات دولية مرموقة، إذ يحظى بنك برقان بامتياز تشغيلي رفيع من خلال النتائج التي حصل على اساسها على جائزة (جي بي مورغان تشبس) للجودة لمدة عشرين عاما متتالية ويتعزز هذا التميز بفضل الثقة المستمرة لعملائنا ومساهمينا والتي نتعهد بالاجتهاد في سبيل الحفاظ عليها دائما».



وأكد العجيل على المرونة الكبيرة للبنك وأسسه المتينة التي انعكست في حفاظه الناجح على استمرارية وجودة وأمن خدماته المصرفية عبر مختلف القنوات، وهو ما أدى إلى نمو قوي في نتائجه إذ أعلن البنك عن إيرادات قوية لعام 2021 وصلت إلى 234.7 مليون دينار بزيادة 10.3% على أساس سنوي، مدفوعة بشكل أساسي بأدائه القوي في سوق الكويت.



كما أعلنت المجموعة عن زيادة في الأرباح التشغيلية بلغت 139.9 مليون دينار بارتفاع نسبته 21.1% على أساس سنوي، مدفوعة بزيادة التحكم في التكاليف، إذ تحسنت نسبة التكلفة إلى الدخل إلى 40.4% في عام 2021، مقارنة بنسبة 45.7% في عام 2020.



وبلغ صافي دخل المجموعة 45.4 مليون دينار بزيادة 34.8% على أساس سنوي، بينما ارتفعت ربحية السهم بنسبة 47.2% على أساس سنوي إلى 13.1 فلسا، ونجح البنك أيضا في جمع 71.25 مليون دينار في الربع الأخير من 2021 من خلال الاكتتاب في أسهم زيادة رأس المال لدعم إستراتيجية النمو طويلة الأجل.



وفي كلمته بتقرير مجلس الإدارة تطرق العجيل إلى أن البنك واصل تطوير أدائه على امتداد مسيرته العريقة وذلك من خلال تنويع مصادر الايرادات والتمويل وتقوية قاعدة رأس المال، كما وضع أساسا مثبتا تنطلق منه نحو مزيد من النمو والتوسع في أسس راسخة تجسدها قيم الثقة والالتزام والتميز والتطور، إذ يمتلك بنك برقان حصصا أغلبية في مصارف تابعة في منطقة الشرق الأوسط وشمال وتركيا، تدعمها شبكة ممتدة من الفروع الاقليمية التي تقدم مجموعة واسعة من المنتجات والخدمات المصرفية المتكاملة.



وذكر أن التسارع الكبير لجهود رقمنة الخدمات المصرفية على مستوى العالم أدى الى تغيير النماذج التشغيلية للمؤسسات المصرفية وطريقة تعامل الافراد مع البنوك عموما وسوف نواصل التقدم بخطوات ثابتة نحو انجاز خارطة طريق مسيرة تحولنا الرقمي لدمج أحدث القدرات التقنية عبر مختلف ادارات البنك وخدماته، كما سنستمر في تحسين منصاتنا الرقمية في اطار مساعينا الحثيثة لمواكبة التغيرات السريعة التي يشهدها السوق على صعيد الرقمنة، وذلك بالاعتماد على استراتيجية طويلة المدى سوف تمكننا من الاستمرار في تقديم تجربة علاء متميزة.

من جانبه، قال نائب رئيس مجلس الإدارة رئيس الجهاز التنفيذي لمجموعة بنك برقان، مسعود حيات، إن برقان يواصل تقديم أداء قوي، وإحراز تقدم مهم على صعيد تنفيذ استراتيجيته في خضم التأثيرات العميقة والمستمرة لجائحة كورونا على حياتنا واقتصادنا.

وبشأن النظرة المستقبلية، ذكر أن مجموعة بنك برقان على أعتاب رحلة تحول ديناميكية طويلة الاجل تستهدف دعم التقدم نحو المستقبل بخطى واثقة من اجل تعزيز القيمة لصالح مساهمينا والاهتمام بموظفينا والتأثير ايجابيا على المجتمع والبيئة.

وزاد «سنواصل بذل قصارى جهودنا واستثمار مواردنا في تقديم حلول مصرفية شاملة تلبي احتياجات عملائنا معتمدين على نتائج الدراسات السوقية والمصرفية المتكاملة التي تدعم جهودنا لترسيخ وتعزيز حضورنا في الاسواق المحلية والاقليمية».

وذكر أنه بحلول نهاية 2021، بدأ النمو الاقتصادي العالمي في التعافي مدعوما بالتفاؤل المدفوع بتسارع حملات التطعيم وتوزيع اللقاحات، ووفرة السيولة العالمية واستمرار الطلب المكبوت كما بدأت القيود على العرض في التراجع واستأنفت مستويات الاستهلاك مسار النمو عبر معظم الاسواق.

ولفت إلى أن حزم التحفيز المالي والنقدي ساهمت على مستوى العالم في دعم الأسواق المالية والتخفيف من تأثير العديد من الصدمات التي نجمت عن الجائحة، فضلا عن دورها في إعطاء دفعة للنمو الاقتصادي، غير أن هذه التدابير لم تمر دون أعراض جانبية كان ابرزها ارتفاع معدلات التضخم.

وقال «نتوقع خلال الفترة المقبلة ان تتبنى البنوك المركزية سياسات متشددة وأن تدعم سياسات نقدية اكثر صرامة وترجح التقديرات أن تستمر تداعيات كوفيد-19 لفترة أطول وأن تتسبب في اطالة أمد أزمة اضطرابات سلسلة التوريد، وستبقى تدابير العمل المرن الوضع الطبيعي على مستوى العالم، كما سيتواصل الطلب المنخفض على خدمات السفر والسياحة».

وزاد «ترددت أصداء الوضع الاقتصادي العالمي في الكويت، التي شهدت معدلات مماثلة فيما يتعلق بالنمو والتضخم، ومع ذلك فإننا نتوقع ان تتعزز مؤشرات تعافي الاقتصاد الكويتي على المدى المتوسط، بفضل نمو الانفاق العام وخطط تنفيذ «رؤية كويت جديدة 2035» ونمو الائتمان.

يأتي ذلك بعدما كانت وطأة التداعيات المستمرة للجائحة وما ارتبط بها من شكوك وعدم يقين، عميقة للغاية على الافراد والشركات والمجتمعات التي نعمل فيها، لكننا تعاملنا مع كل هذه التحديات غير المسبوقة بثقة ومرونة وواقعية، وأثبتنا مجددا ان نموذج اعمالنا يعتمد على أسس قوية وراسخة، وبرهنت بنيتنا التحتية مرونة كبيرة مكنتنا من الارتقاء على كافة فروعنا مفتوحة خلال عام 2021 الى جانب استمرار قنواتنا الرقمية عالية الاداء هي تقديم خدمات رفيعة المستوى للعملاء.

ولفت إلى أن مجموعة بنك برقان وطدت مكانتها القوية محليا وعلى مستوى أسواق الشرق الاوسط وشمال افريقيا وتركيا، وأظهرت النتائج المالية عن 2021 اداء قويا كان تتويجا لكفاءتنا التشغيلية المتميزة، وبفضل تسارع مسيرة رقمنة المجموعة وخيارتنا المدروسة في مجال الاعمال، فإننا على ثقة من أننا نسير على الطريق الصحيح للوصول إلى طموحاتنا وأهدافنا الاستراتيجية وتحقيق المزيد من الارباح للمساهمين في المستقبل.

وقال حيات «في إطار استراتيجية الرقمنة طويلة المدى، أحرزنا تقدما ملموسا على صعيد رقمنة المجموعة، وتحديث وتبسيط انظمة تكنولوجيا المعلومات لدنيا، وقد توجت جهودنا في هذا المجال بحصول فريقنا الرقمي على جائزة مرموقة قدمتها مجملة «غلوبال فاينانس» لعام 2021 حافظنا كذلك على معدل رضا العملاء عند 90% تقريبا الى جانب وصول متوسط تقييمات تطبيقاتنا على متجر آبل ستور ومتجر غوغل بلاي إلى 4.5 نجمات».

وأضاف «نحن نثمن الدور المحور لموظفينا في ضمان الاستدامة المؤسسية للمجموعة وتعزيز نموها وتطورها ونضع على رأس أولوياتنا المؤسسية مسألة الاهتمام بالتطوير المهني لهم ومساعدتهم على بناء فرق عمل ناجحة من خلال برامج تدريبية مصممة خصيصا للارتقاء بمهارات كوادرنا، وتتضمن استراتيجيتنا في هذا السياق توفير فرص كبيرة للنمو المهني والشخصي والتطور الوظيفي».

وذكر أنه توطيدا لمكانة بنك برقان كأحد أفضل المشغلين على مستوى القطاع نسعى جاهدين لبناء ثقافة نستقطب الكوادر المتميزة وتحتفظ بهم، وندعم بيئة العمل لدينا رفاهية الموظفين، كما تسعى لتوفير الظروف المثلى لتطوير الكفاءات الوطنية والارتقاء بمعارف الموظفي الجدد ومنح الموظفين المتميزين الفرصة ليصبحوا قادة المستقبل للقطاع المصرفي في الكويت، ومن أجل تحقيق هذه الغاية، نواصل الاستثمار بقوة في توفير فرص التعليم وتنمية المهارات داخليا وخارجيا بالتعاون مع المؤسسات المحلية والدولية الرائدة في هذا المجال.

الاستدامة.. ركيزة أساسية لإستراتيجيتنا

قال العجيل «سوف نحافظ على التزامنا بالاستدامة باعتبارها ركيزة اساسية لاستراتيجينا المؤسسية وأحد الممكنات الرئيسية لنجاح برقان في تقديم خدمات مالية رفيعة المستوى على مستوى المنطقة».

44 عاماً من النجاح

أكد العجيل إن المجموعة نجحت على مدار 44 عاما في ترسيخ مكانتها كمؤسسة مالية كبرى ورائدة في الكويت، مع التركيز بشكل خاص على قطاع الخدمات المصرفية للشركات وخطط تنويع قوية ومتنامية في قطاعي الخدمات المصرفية للأفراد وخدمات المصرفية الخاصة.

40 % من الأرباح.. خارجية

ذكر العجيل ان 40% من الأرباح المجمعة لـ «برقان» تأتي من البنوك الخارجية التابعة والزميلة، مبينا أن كل تلك البنوك مربحة، وأن البنك كان سباقا بالتواجد في الخارج.

ترخيص بنك رقمي.. يحتاج دراسة

حول الترخيص للبنوك الرقمية، أشار حيات إلى أن كل بنك لديه خططه، وبالنسبة لنا منذ 3 سنوات أبدى البنك اهتماما كبيرا برقمنة عملياته، وضمن الخطة الاستراتيجية التي وافق عليها مجلس الإدارة في 2021 فإن الرقمنة ستأخذ حيزا كبيرا. وذكر أن طلب تأسيس بنك رقمي خاص يحتاج إلى دراسة، فليس شرطا أن البنك المركزي أتاح للبنوك الحصول على ترخيص أن تقدم بطلب الترخيص، فنحن ندرس هل استكمال العمل على طريقتنا لخدمة العملاء بشكل أفضل هو الأجدى أم نطلب الحصول على ترخيص لبنك رقمي.

نهج متوازن لإدارة المخاطر

قال حيات إن النمو المستدام يشكل جوهر قيمنا وثقافتنا ومبادئنا، ونعتبر الاستدامة إحدى الركائز الأساسية في تنفيذ استراتيجيتنا، لذلك نتعهد بمواصلة التزامنا بمسؤولياتنا كمؤسسة رائدة في دعم التغيير الايجابي في المجالات الاقتصادية والاجتماعية والبيئية ومجال الحوكمة، كما اننا نتبنى قيم الممارسات الاخلاقية والشفافية والتمويل المسؤول والاستدامة. ونحرص دائما على تحقيق تأثير اجتماعي وبيئي ايجابي، وسنواصل الامتثال لأرقى ممارسات الاعمال المستدامة في علاقتنا بعملائنا ومستثمرينا ومجتمعنا، وتنفيذ كافة انشطتنا في ظل نهج متوازن لإدارة المخاطر.

السوق المصري كبير.. ومهم

ذكر حيات أن «برقان» كان سباقا في تواجده بالخارج، مشيرا إلى أن السوق المصري كبير ومهم، ليس لدينا تواجد هناك، ولكننا درسنا كم حالة ولم يكن السعر مناسبا، مبينا أن البنوك الكويتية التي دخلت إلى السوق المصري وفقت، وضمن سياستنا التي وضعناها ببنك برقان أن نعيد توزيع بعض الأصول في دول كنا نفكر بالتخارج منها والدخول في أسواق جديدة. وأضاف قائلا «نبحث عن الفرص شرط أن تكون مناسبة لجهة السعر والعائد المتوقع».