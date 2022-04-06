أعلن بنك وربة عن فائزي سحوبات Bloom الأسبوعية، وهو الحساب الخاص بالشباب الذين تتراوح أعمارهم ما بين 15 و25 سنة، حيث يجري البنك سحبا أسبوعيا كل يوم أربعاء طوال العام على جميع عملاء شريحة Bloom وممن لديهم حصالة رقمية سارية طوال الشهر الأسبق للسحب، ويتم السحب بحضور ممثل عن وزارة التجارة والصناعة وموظفي بنك وربة لتتويج 5 رابحين بـ 100 دينار لكل منهم، كما يقوم «وربة» في أول يوم أربعاء من بداية كل شهر، بعمل سحب خاص لعملاء Bloom ممن قاموا بتحويل المكافأة الطلابية التي يتسلمونها من الدولة إلى بنك وربة لتتويج 5 رابحين شهريا بمبلغ 200 دينار لكل منهم.



وفيما يلي أسماء الفائزين في سحب «الحصالة الرقمية الأسبوعي» لعملاء Bloom، وهم: خالد عمرو أحمد أسعد عوض، مها محمد علي الهاجري، سلمان جاسم عويد طليح، محمد فيصل جمال التويتان، أحمد عبدالعزيز أحمد الدعيج.



من جانب آخر، أكد عبدالله الشعيل ـ مدير إدارة أول الفروع والخدمات المصرفية الخاصة في بنك وربة أن البنك يقدم مكافأة تقديرية للطلاب المتفوقين والحاصلين على معدل فصلي 3.5 أو أكثر من أصل 4 نقاط بمبلغ 50 دينارا تودع على هيئة نقاط في برنامج الولاء «المخبة» المتوافرة على تطبيق بنك وربة، بالإضافة إلى إصدار وتجديد مجاني لبطاقة VISA مسبقة الدفع بنسبة استرجاع 3% بحد استرجاع شهري بقيمة 150 دينارا على هيئة نقاط في «المخبة».