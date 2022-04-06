أعلنت مجموعة «جي إف إتش» المالية عن تعيين غازي الهاجري رئيسا لمجلس إدارتها، وذلك اعتبارا من 4 الجاري، خلفا لرئيس مجلس الإدارة السابق جاسم الصديقي.



وأوضحت المجموعة ـ في بيان صحافي ـ أن غازي الهاجري عمل في مجلس إدارة «جي إف إتش» منذ عام 2017، وكنائب رئيس مجلس إدارة منذ يوليو 2021، هذا وسيتولى إدريس الرفيع منصب نائب رئيس مجلس الإدارة.



وتعليقا على التعيين، قال الهاجري «أشعر بسعادة كبيرة لتولي هذا المنصب في الوقت الذي تواصل فيه «جي إف إتش» تنفيذ استراتيجيتها بنجاح، وتنويع أنشطتها، وتوسيع تواجدها الدولي ومحفظة استثماراتها. لقد نجحت المجموعة في تجاوز ظروف السوق العالمية الصعبة بشكل فعّال وعززت الأسس التي ستستمر على أساسها في تقديم القيمة للمساهمين والمستثمرين».



وأضاف «أتطلع إلى العمل بشكل وثيق مع مجلس الإدارة لتعزيز استراتيجيتنا وتوجيهنا خلال هذه المرحلة التالية من النمو. كما أود أن أعرب عن امتناننا للسيد الصديقي على قيادته لمجلس الإدارة على مدى السنوات السبع الماضية، وأود أن أهنئ السيد الرفيع لتعيينه كنائب رئيس مجلس الإدارة».



ويتمتع الهاجري بأكثر من 21 عاما من الخبرة في مجال الاستثمار، وهو الرئيس التنفيذي لشركة وفرة للاستثمار الدولي، وهي شركة لإدارة الأصول مقرها الكويت، مع أصول مدارة بقيمة 7 مليارات دولار.



وقبل ذلك، كان يتولى منصب نائب الرئيس التنفيذي في شركة المشروعات السياحية، المملوكة من قبل الهيئة العامة للاستثمار في الكويت، وتعتبر أقدم وأكبر مزود للترفيه والترويح في الكويت.