أحمد مغربي



كشفت بيانات رسمية، حصلت عليها «الأنباء»، عن أن عدد المستشارين الوافدين في مؤسسة البترول الكويتية يبلغ 6 مستشارين قانونيين، مشيرة إلى ان أعلى راتب يتقاضونه شهريا يبلغ 5460 دينارا بالإضافة إلى 50 دينارا علاوة غلاء معيشة. وذكرت البيانات ان هناك 3 مستشارين قانونيين حاصلين على بكالوريوس قانون يتقاضون رواتب شهرية تبلغ 5510 دنانير، وهناك مستشار شؤون قانونية يحصل على راتب 3155 دينارا، ومستشار قانوني آخر يتقاضى 3500 دينار، وأخيرا مستشار ضريبي براتب 4155 دينارا. وأشارت الى أن عقود توظيف هؤلاء المستشارين ستنتهي أغلبها بين أغسطس 2022 وفبراير 2023.