يحرص بنك الكويت الوطني على تقديم تجربة استثنائية لعملائه تتضمن مجموعة حصرية من السحوبات والجوائز التي تناسب احتياجاتهم وتطلعاتهم. وفي ذلك الإطار، أقام البنك فعالية مميزة في مجمع مروج والتي شهدت سحب الجوهرة ربع السنوي والذي يحصل فيه الفائز على جائزة بمبلغ 250 ألف دينار.



احتفل البنك بإجراء أول سحب ربع سنوي هذا العام والذي تم تأجيله من يوم الثلاثاء 29 مارس إلى 31 مارس وذلك من خلال فعالية استثنائية، تضمنت مجموعة من الأنشطة التفاعلية مع العملاء والحضور واختتمت بإجراء السحب في مجمع مروج، حيث تم الإعلان عن فوز لطيفة عبدالوهاب الصلحات بمبلغ 250 ألف دينار، وذلك بحضور ممثل عن وزارة التجارة والصناعة، إلى جانب ممثلي بنك الكويت الوطني وممثل عن شركة «ديلويت» العالمية.



بدأت الفعالية عند الساعة السادسة مساء من خلال العديد من الألعاب والمسابقات التي خصصت لهذه المناسبة وحملت جميعها شعار الجوهرة، وقد تم توزيع الجوائز الفورية، فضلا عن تخصيص النشاطات الترفيهية للأطفال.



صاحب السحب الذي تم إجراؤه في مجمع مروج أنشطة متنوعة لاقت تفاعلا غير مسبوق من الحضور، الذين شاركوا في العديد من المسابقات وفازوا بجوائز متنوعة.



وبهذه المناسبة، قال مدير عام مجموعة الخدمات المصرفية الشخصية في بنك الكويت الوطني، محمد العثمان: نلتزم بمكافأة عملائنا بمكافآت استثنائية تلبي احتياجاتهم وتسهم في حصولهم على تجربة مصرفية شاملة ويعد حساب الجوهرة من ضمن ركائزنا الأساسية لتنفيذ تلك الاستراتيجية.



وأعرب عن سعادته بحجم التفاعل الذي تلقاه الفعاليات التي ينظمها البنك بمناسبة سحوبات الجوهرة ربع السنوية والتي تعكس حرص الوطني على التواصل مع عملائه وأن يكون الأقرب لهم.



وأضاف العثمان: تتكامل خدماتنا ومنتجاتنا الرائدة مع ما نقدمه من حلول مصرفية تساعد عملاءنا على الادخار والاستثمار وكذلك المكافآت الحصرية لإثراء التجربة المصرفية التي يحصل عليها عملاؤنا.



وأكمل قائلا: نعد عملاءنا بتقديم المزيد من الخدمات التي تلبي احتياجاتهم وإقامة الفعاليات التي نسعد بالتواصل معهم من خلالها.



وكان البنك قد أجرى خلال شهر مارس سحوبات الجوهرة الأسبوعية، حيث فاز بمبلغ 5000 دينار كل من: فاطمة محمد صفر، برهان إبراهيم محمدي، راجيف بوس راميش بوس، وفاطمة عبدالله تقي.



هذا، ويدخل عملاء الجوهرة تلقائيا في السحب على جوائز بقيمة 5000 دينار أسبوعيا و125 ألف دينار شهريا والجائزة الكبرى بقيمة 250 ألف دينار ربع سنويا، حيث إن كل 50 دينارا يقوم العميل بإيداعها في حساب الجوهرة تمنحه فرصة ليكون الفائز التالي.