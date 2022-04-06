أحمد مغربي

أصدر الرئيس التنفيذي ل‍مؤسسة البترول الكويتية الشيخ نواف سعود الصباح تعميما إداريا بتعيين آلاء طارق الصقعبي لشغل وظيفة رئيس فريق «الفتاوى والمنازعات والاستشارات القانونية»، وتكون مسؤولة أمام مدير دائرة الشؤون القانونية وذلك اعتبارا من 3 أبريل الجاري.

كما أصدر الشيخ نواف سعود الصباح تعميما آخر بتدوير شافي طالب العجمي وتعيينه نائبا للرئيس التنفيذي للتصنيع في شركة البترول الكويتية العالمية، وذلك اعتبارا من تاريخه.

وجاء في الكتاب الموجه من مؤسسة البترول الكويتية إلى رئيس مجلس الإدارة في شركة صناعة الكيماويات البترولية حمد التركيت بشأن توصية لجنة تعويضات وتطوير العاملين والقياديين المنبثقة عن مجلس إدارة «البترول» بشأن شغل منصب نائب الرئيس التنفيذي للتصنيع بشركة البترول الكويتية العالمية، فإن اللجنة قررت تعيين شافي العجمي.