يعقوب العوضي



تتواصل منافسات الدوري الممتاز لكرة اليد على صالة مجمع الشيخ سعد العبدالله في ضاحية صباح السالم بإقامة مباراتين اليوم ضمن منافسات الجولة الـ 18، حيث يلتقي كاظمة (22 نقطة ) مع الفحيحيل (18 نقطة) في الـ 8.30، فيما يواجه السالمية (18 نقطة ) القرين (نقطتين ) في الـ 10.30.



وفي اللقاء الأول، يبتعد كاظمة عن أقرب المنافسين على المركز الثاني بفارق 4 نقاط ويطمح مدربه البحريني علي العنزور الى المزيد خاصة أنه حقق المعادلة الصعبة من خلال الفوز على حامل اللقب الكويت في الجولة السابقة 25-23.



وفي المقابل، يتطلع الفحيحيل للتقدم إلى مناطق التتويج ويملك فرصة كبيرة خاصة بعد الأداء الثابت الذي تقدمه الكتيبة الحمراء. وفي المباراة الثانية، يمر القرين بظروف صعبة يسعى إلى تجاوزها بقيادة المدرب عاشور حسني، ولن تكون مواجهته اليوم سهلة، ويعتمد على كل من المحترف الجيلاني معرف، وأحمد سرحان، وحمود الحمدان والمحترف نيفين ستيفان.