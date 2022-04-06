هادي العنزي



انطلقت مساء أمس الأول دورة الشحومي الرمضانية لكرة القدم في نسختها الرابعة تحت رعاية نائب رئيس مجلس الأمة المحامي أحمد خليفة الشحومي بمشاركة 66 فريقا (8 لاعبين في كل فريق) والتي تقام المباريات يوميا على ملعب الشحومي في منطقة سلوى، بنظام خروج المغلوب من مرة واحدة.



وشهد اليوم الأول من الدورة إقامة 6 مباريات ضمن منافسات الدور الـ 33، حيث فاز فريق المرحوم عبداللطيف الفضالة على نظيره شركة زون سيبنت 5-2، كما فاز فريق الكماشة على شباب الدسمة 2-0، وبالنتيجة ذاتها تفوق فريق ديوانية الجابرية على تشلسي، وفي رابع المباريات تغلب «فيجور» على الجواسرة برباعية نظيفة، فيما فاز فريق الشمري على النواخذة 3-0 (بالانسحاب)، وفي ختام مباريات اليوم الأول خرج فريق خالد الوسمي فائزا على نظيره بومدالله بركلات الجزاء الترجيحية 2-0، بعدما تعادلا بهدف لمثله في الوقت الأصلي للمباراة. وتحظى دورة الشحومي الرمضانية برعاية كل من: أرينا مول، وجريدة «الأنباء»، ونادي القرين، وجمعية سلوى التعاونية، وشركة بارفي، وشركة سبيرو.



وبهذه المناسبة، أكد رئيس اللجنة المنظمة مهنا المصيليت أن انطلاقة دورة الشحومي الرمضانية شهدت تسجيل رقم قياسي بعدد الفرق المشاركة، مضيفا «ارتأت اللجنة المنظمة قبول جميع الفرق المتقدمة للمشاركة، لإتاحة الفرصة لمشاركة أكبر عدد من الشباب الكويتي، في أجواء رياضية كروية تنافسية، ذات طابع ودي وأخوي».



وذكر المصيليت أن البداية جاءت ناجحة ومشجعة، بفضل تعاون الجميع، وحرص المشاركين على التحلي بالروح الرياضية العالية، مبينا «رصدت اللجنة المنظمة للدورة جوائز مالية قيمة للفرق أصحاب المراكز الثلاثة الأولى، حيث سيحصل الفائز بالمركز الأول على 4000 دينار، فيما سينال صاحب المركز الثاني على 2500 دينار، بينما سيحصل صاحب المركز الثالث على 1500 دينار، كما ستقدم جائزة قيمة لأفضل لاعب في الدورة، وأفضل حارس مرمى»، لافتا إلى أن اللجنة المنظمة لدورة الشحومي الرمضانية أعدت العديد من المفاجآت اليومية خلال أيام المنافسات.



من جهته، أشاد لاعب فريق «فيجور» لكرة القدم منصور عبدالملك بالتنظيم الرائع الذي تشهده البطولة، موضحا «الأجواء الكروية رائعة، والحضور جماهيري ممتاز، وكل شيء على ما يرام، ونأمل مواصلة الفوز في المباريات المقبلة، للمنافسة على أحد المراكز الأولى، حققنا خطوة إلى الأمام بالفوز على الجواسرة، وعلينا الاجتهاد أكثر في المباريات المقبلة، حيث يتوقع أن تكون المواجهات أكثر تنافسية وتطورا من حيث المستوى الفني».