ناصر العنزي ـ مبارك الخالدي



تأهل كاظمة الى الدور ربع النهائي لكأس سمو الأمير بعد فوزه المستحق على القادسية مساء أول من أمس بهدف نظيف مواصلا عروضه المميزة في الموسم الحالي، ليضرب موعدا مع الكويت في الدور ربع النهائي، فيما خرج القادسية مبكرا من البطولة.



وتفوق كاظمة في الشوط الأول هجوميا وسنحت له فرصة التقدم بهدف السبق بعدما حصل على ركلة جزاء صحيحة تصدى لها حارس القادسية مبارك الحربي ورد الكرة المسددة من الأردني أحمد عرسان (27) وضاعت على البرتقالي فرصة ثمينة، وغاب عن كاظمة مهاجمه شبيب الخالدي المتواجد في الاحتياط ولعب مكانه عقيل الهزيم وخلفة أحمد عرسان وناصر فرج وبندر بورسلي، وأحسن لاعبوه تبادل الكرات السريعة واختراق دفاع الخصم ولكن النهاية لم تأت بهدف.



أما القادسية فلم يكن في حالة جيدة وغابت كراته المنظمة ولم يهدد مرمى حسين كنكوني بكرة خطرة، وقد لعب مدربه بالثنائي بدر المطوع وأحمد الرياحي في المقدمة وعيد الرشيدي في الجناح الأيمن ولم تسفر تحركاتهما عن خطورة.



وفي الشوط الثاني أنهى مدافع كاظمة ميلاد ميشيل مسلسل إضاعة فرص فريقه وتقدم لضربة ركنية وجاءته كرة متقنة صوبها برأسه إلى داخل مرمى مبارك الحربي الذي لا يسأل عن الهدف مؤكدا أحقية البرتقالي بالفوز وأحقية القادسية بالخسارة.



أدار المباراة الحكم النيوزيلندي ماثيو كونجر وأجاد في إدارتها.



كما تأهل السالمية الى الدور نفسه بفوزه الصعب على الساحل 2-1 في المباراة التي جمعتهما مساء اول من امس، سجل للسماوي مدافع الساحل كليبر بالخطأ في مرماه واليكس ليما، بينما سجل للساحل فيصل عجب. وبهذا الفوز ضرب السالمية موعدا مع الفائز من مباراة العربي والصليبخات في موقعة مرتقبة في نصف النهائي.



وفي الشوط الاول تفوق الساحل في الربع ساعة الاولى حيث لاحت له عدة فرص بدأت بمحاولة حسن حسون التي ابعدها الحارس نواف المنصور (8) وسدد مايكون كرة قوية ابعدها المنصور ببراعة (17) وبعكس مجريات اللعب تقدم السالمية بهدف بنيران صديقة اذ اسكن المدافع كليبر الكرة العرضية المرفوعة من الظهير رونيرو برأسه بالخطأ في مرماه (22)، واستعاد الساحل توازنه سريعا وعادل فيصل عجب النتيجة بعد تلقيه عرضية حسن حسون ليودعها بالرأس في شباك الحارس نواف المنصور (40).



وفي الشوط الثاني تبادل الجانبان الهجمات بغية التسجيل ونجح اليكس ليما في اضافة الهدف الثاني والفوز للسماوي بعد تحضير جيد من سانج بيير (88) لتنتهي المباراة بفوز وتأهل السالمية.