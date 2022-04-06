نجح ناشئو خيطان في الفوز بلقب دوري تحت 15 سنة للاسكواش، بعد أن تغلبوا على العربي 3-0 في اللقاء الفاصل الذي جمع الفريقين أول من أمس بعد أن تساويا في النقاط، وبذلك اكتفى الأخضر بالمركز الثاني فيما جاء القرين في المركز الثالث.



وبعد اللقاء الفاصل، قام رئيس الاتحاد وليد الصميعي وأمين الصندوق عمر العصيمي بتقديم الدرع والكأس التذكارية للاعبي خيطان عبدالرحمن الصانع وطلال جول وعبدالرحمن الكندري، بحضور أمين السر العام منصور العدواني وأمين الصندوق المساعد مبارك البذالي ورئيس لجنة الحكام وليد المزيدي.



من جانبه، اكد لاعب خيطان عبدالرحمن الصانع أن المنافسة على لقب الدوري كانت قوية ومثيرة مع العربي ما استدعى لقاء فاصلا، مشيرا الى أن البطولة حظيت باهتمام كبير من إدارة اللعبة بتذليل كل الصعاب الى جانب الالتزام بالتدريبات مع الجهاز الفني، متمنيا أن يواصل الفريق انتصاراته في بطولة كأس الاتحاد وتحقيق الثنائية.