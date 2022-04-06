يعقوب العوضي



تشهد صالة مجمع الشيخ سعد العبدالله مواجهة ضمن منافسات المربع الذهبي في الدوري الممتاز للكرة الطائرة تجمع بين الكويت الذي يمتلك 8 نقاط في صدارة الترتيب، مع برقان متذيل الترتيب من دون نقاط في الـ 9.30 مساء.



ويقود طائرة الأبيض المدرب الأرجنتيني داميان أريدوندو، ويعتمد على كل من المحترف الكوبي سبيدا إلى جانب ناصر الرفاعي، وعبدالله جاسم، وعامر السليم وعبدالرحمن العتيبي، ويطمح الكويت للابتعاد بصدارة الترتيب عن أقرب منافسيه القادسية والذي خسر منه في الجولة السابقة 3 -1. فيما يأمل برقان تعويض خسارته السابقة من كاظمة 3-0 ومحاولة وقف نزيف النقاط الذي تعرض له، ويتطلع مدرب الفريق الأرجنتيني جوليان ألفاريز لتحقيق نتيجة إيجابية.