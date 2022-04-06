تستعد الكويت لاستضافة بطولة «ريد بل نيمار جونيورز فايف» التي تعود إلى البلاد في 2022، إذ تشمل البطولة محطات في أكثر من دولة وها هي اليوم تصل إلى جولة الكويت التي تنظم التصفيات الخاصة بها على مدى 3 أيام، وتحديدا في 11 و12 و13 أبريل في مجمع «بوليفارد» السالمية، قبل أن يشهد 21 منه المباراة النهائية.



بطولة «ريد بل نيمار جونيورز فايف» هي بطولة كرة قدم خماسية عابرة للقارات، بحيث تقيم كل دولة تصفياتها ومباراتها النهائية، على أن يتأهل الفائزون إلى نهائي بطولة «ريد بل نيمار جونيور» العالمية التي لطالما جذبت المشجعين للاستمتاع بالعروض، واللاعبين للحصول على الفرصة لإظهار قدراتهم.



وفي نهاية الحدث المقرر في الكويت، سيتأهل الأفضل إلى النهائي العالمي في قطر.



جدير ذكره أن قواعد اللعبة لم تتغير عن الأعوام السابقة، وهي: المشاركة محصورة باللاعبين ابتداء من سن 16 سنة فما فوق خلال إقامة البطولة، يتألف كل فريق من 7 لاعبين، على أن يتواجد 5 منهم في الملعب كأساسيين واثنان كاحتياط، لا وجود لحارس مرمى، دخول منطقة الجزاء يؤدي إلى احتساب ركلة جزاء للفريق الخصم، مع تسجيل كل هدف يتم إقصاء أحد لاعبي الفريق الآخر، تمتد المباراة 10 دقائق أو حتى نفاد اللاعبين من أحد الفريقين، المباراة التي تنتهي بالتعادل تؤدي إلى ما يسمى بـ «معركة 1 ضد 1».