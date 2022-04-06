هادي العنزي



ضرب الفريق الأول لكرة السلة بنادي كاظمة موعدا ناريا مع نظيره الكويت بطل الدوري في الدور ربع النهائي لكأس الاتحاد بعد تغلبه على القادسية 97-90 نقطة، في المواجهة التي جمعت الفريقين مساء أمس الأول على صالة الاتحاد بمجمع الشيخ سعد العبدالله للصالات، ضمن منافسات الدور التمهيدي للبطولة، تغلب برقان على النصر 107-90.



إلى ذلك، تقام اليوم مباراتان ضمن منافسات الدور ربع النهائي لكأس الاتحاد، حيث يلتقي اليرموك مع الشباب في الـ 9:30 مساء على صالة نادي الساحل، وبذات التوقيت يصطدم الساحل بنظيره برقان على صالة الاتحاد.