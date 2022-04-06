انطلقت أول من أمس بطولة المرحوم سعود الزهمول الرمضانية الثانية لكرة القدم تحت رعاية خالد سعود الزهمول، حيث تقام البطولة على ملعب ساحة حديقة الفروانية بمشاركة 24 فريقا من جميع أنحاء الكويت، منها «الأصدقاء» و«الأكاديمية» و«أبو سعود» و«الشومي» والمرحوم عبدالقادر الرفاعي وسوكر الجسار وأحمد عايد، وفريق «أبو ريم» بطل النسخة الأولى من البطولة، و«الكابيتانو» و«المسباحي»، والعديد من الفرق المميزة، إذ أسفرت مواجهات اليوم الأول عن تعادل «نجوم الساحة» و«خفافيش القصير»، وفوز «الشومي» على «المصراوية» بهدف نظيف، وتعادل «الأمل» مع فريق «المسباحي».



هذا، وشكر رئيس اللجنة المنظمة للبطولة حمود المطيري، راعي البطولة وجميع المساهمين واللجان العملة على إنجاح الدورة للسنة الثانية على التوالي، مضيفا: «تم تقسيم المشاركين إلى 4 مجموعات على أن تقام مباريات الدور الأول بنظام المجموعات».