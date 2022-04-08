يعقوب العوضي



فاز كاظمة على الفحيحيل 27-25 في المباراة التي جمعتهما مساء أول من أمس ضمن منافسات الجولة 18 من الدوري الممتاز لكرة اليد، ليرفع «البرتقالي» رصيده إلى 24 نقطة فيما بقي الفحيحيل على رصيده السابق 18 نقطة، وبذلك يكون كاظمة قد ابتعد بوصافة الترتيب العام بفارق 4 نقاط عن أقرب منافسيه السالمية الذي رفع رصيده إلى 20 نقطة بفوزه على القرين 36-29، فيما استقر القرين على رصيده السابق بنقطتين فقط. وبالعودة إلى مواجهة كاظمة والفحيحيل، فقد تألق حارسا مرمى كاظمة تركي الخالدي ومحمد متعب في التصدي لتصويبات وأهداف محققة. وفي لقاء السالمية حاول القرين مجاراة «السماوي» إلا أن الأخير نجح في استغلال معظم هجماته وانهائها بالصورة المطلوبة.



من جانب آخر، يلتقي القرين مع الفحيحيل في الـ 8:30، بينما يواجه السالمية برقان في الـ 10:30.



ويحمل برقان في رصيده 16 نقطة.



الذياب عضواً في «مسابقات الدولي» من جانب آخر، اختار الاتحاد الدولي لكرة اليد، أمين السر المساعد في اتحاد اليد عبدالله الذياب ليكون عضوا في لجنة المسابقات بالاتحاد الدولي ممثلا عن قارة آسيا.