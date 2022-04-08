يعقوب العوضي



فاز فريق الكرة الطائرة بنادي الكويت على برقان 3-0 في المباراة التي جمعتهما مساء اول من امس ضمن منافسات المربع الذهبي للدوري الممتاز للكرة الطائرة، ورفع الأبيض رصيده إلى 11 نقطة منفردا بصدارة الترتيب العام، بينما بقي رصيد برقان خاليا.



وعلى ضوء نتيجة هذه المباراة، يسعى كاظمة والقادسية (اللذان التقيا مساء أمس) إلى مواصلة مطاردة الكويت المتصدر وتقليص فارق النقاط معه.



من جانب آخر، يلتقي فريق فتيات العيون مع سيدات النادي العربي في الـ 8:30 على صالة مجمع الشيخ سعد العبدالله في ضاحية صباح السالم ضمن منافسات الدوري العام للسيدات.