تنطلق في الساعة الثامنة مساء اليوم الجمعة بطولة مركز الكويت للفروسية لقفز الحواجز في مضمار مركز الكويت للفروسية بمنطقة صبحان بمشاركة كبيرة من فرسان وفارسات الأندية المحلية، لتكون بذلك أول مسابقة تقام في شهر رمضان المبارك في الفترة المسائية.



وتقام البطولة من 4 أشواط على ارتفاعات 70-90 سم و105-110 سم و115-120 سم و125-130 سم، ويترأس لجنة حكام البطولة رغد الدبوس وتضم في عضويتها نضار المصطفى وابتسام العاروري ولمى عبدالعال ويتولى تصميم المسلك عبدالعزيز العجيل يساعده يعقوب النصرالله، فيما سيكون د.يحيى الهدبان وغدير نعمتي حكمي ساحة، وبدر الهيفي وفرح السراج في ميدان الإحماء.