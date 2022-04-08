ناصر العنزي



مع اقتراب ساعة الحسم في دوري stc الممتاز، حيث تبقت 4 جولات فقط لإعلان بطل المسابقة، تستأنف اليوم المنافسات بعد توقف بإقامة مباراتين تجمع الشباب صاحب المركز السابع بـ 12 نقطة مع اليرموك الأخير بـ 6 نقاط على ملعب ثامر، ويلتقي التضامن قبل الأخير برصيد 9 نقاط على ملعبه مع الفحيحيل الثامن بـ 11 نقطة.



وتتجه الأنظار غدا السبت نحو قمة الصراع على الصدارة بين كاظمة الأول برصيد 31 نقطة والكويت صاحب المركز الثاني بـ 30 نقطة على ملعب الأول، والفائز منهما سيقطع شوطا كبيرا نحو الفوز باللقب.



وفي مباراتي اليوم، فإن البحث عن طوق النجاة من الهبوط للدرجة الاولى سيكون حاضرا بقوة، فالشباب يحتاج للفوز كي يبتعد عن المركزين الأخيرين، واليرموك تأكد هبوطه بنسبة كبيرة، وكذلك التضامن فوضعه حرج حيث بات مهددا بالهبوط بعد أن ساءت نتائجه، وكذلك الفحيحيل لم يضمن البقاء حتى الآن.



وفي مباراة القمة غدا بين الأبيض والبرتقالي فإن الصراع سيكون كبيرا على اقتناص النقاط الثلاث للاقتراب من معانقة اللقب، والفريق الكظماوي بات قريبا منه بعدما تصدر الفرق بفارق نقطة عن مضيفه، ونجح مدربه الصربي زيلكو ماركوف في قيادة الفريق وتغلب قبل أيام على القادسية في كأس الأمير، وبرز منه أحمد عرسان وميلاد ميشيل وعبدالله الفهد وبندر بورسلي وشبيب الخالدي.



أما الكويت فقد استعد جيدا لهذه المباراة تحديدا بعدما أخذ قسطا من الراحة بإشراف مدربه التونسي نبيل معلول، والأبيض قادر على التعامل مع مثل هذه المباريات، بل هو خبير بها بعدما خاض جولات كثيرة لحسم اللقب، ويكفيه من العناصر المحترفة والمحلية ما يؤهله للفوز اليوم، لكنه بالطبع يحذر من قدرة منافسه على المباغتة.