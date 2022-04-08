هادي العنزي



أسفرت منافسات اليوم الثالث لدورة الشحومي الرمضانية الرابعة لكرة القدم، التي تقام برعاية نائب رئيس مجلس الأمة المحامي أحمد خليفة الشحومي، عن تأهل فرق المعتصم بالله، وروزاريو، والنجوم، وقريتنا، وليستر إلى الدور الـ 32 للدورة، بعد تغلبها على النخبة، والرميثية، والسافي، ومانشستر يونايتد، والوحوش تواليا، وذلك في المواجهات التي أقيمت مساء أمس الأول على ملعب الشحومي في منطقة سلوى. وشهدت أغلب مباريات اليوم الثالث ندية وإثارة بين الفرق المتنافسة، وحضرت ركلات الترجيح مرتين، لتبتسم في الأولى لفريق النجوم على حساب السافي (3-2) بعد تعادل الفريقين 1-1، فيما وقفت إلى جانب فريق قريتنا في المباراة الثانية على حساب مانشستر يونايتد (3-1)، وذلك بعد التعادل 2-2 في الوقت الأصلي للمباراة. وتقام المباريات بنظام خروج المغلوب من مرة واحدة، وبمشاركة ثمانية لاعبين في كل فريق، ولمدة 20 دقيقة موزعة على شوطين، وقامت اللجنة بتوزيع عدد من الجوائز على الجماهير الحاضرة.



من جانبه، أكد عضو اللجنة المنظمة د. بدر عوض، أن البطولة لم تشهد أي حالة احتجاج أو سوء سلوك في أيامها الثلاثة الأولى، وقد أظهرت الدورة الروح الرياضية التي يتحلى بها الشباب الكويتي، ووجدنا كل تعاون وتفهم من جميع الفرق المشاركة مع إخوانهم أعضاء اللجنة المنظمة، وهذا محل تقدير كبير لدينا، كما أن جميع اللاعبين يبدون احتراما كبيرا لقرارات الحكام خلال المباريات، رغم قوة المنافسة والرغبة الكبيرة في الفوز. وأكد عوض أن مباريات الدور الـ 32 ستكون ذات طابع أكثر تنافسية وإثارة، فقد قدمت العديد من الفرق الفائزة مستويات متقدمة فنيا في الأدوار التمهيدية، وهذا يعد بمواجهات صعبة في الأدوار المتقدمة، خاصة أن دورة الشحومي الرمضانية الرابعة تشهد مشاركة العديد من اللاعبين الدوليين السابقين، والمتميزين في كرة القدم، ونتمنى التوفيق للجميع.



بدوره، أشاد لاعب فريق المعتصم بالله راشد العجمي بحسن التنظيم، وقال: «سعدنا بتنظيم احترافي رفيع، واستمتعنا بمشاهدة مباريات قوية من الناحية الفنية، والأجواء العامة رائعة، وتتسم بروح المودة، وقد خرجنا بفوز جيد في الأدوار التمهيدية، ونأمل مواصلة التفوق في الأدوار المتقدمة وصولا إلى المباراة النهائية، رغم قوة المنافسة المتوقعة، خاصة في ظل مشاركة لاعبين دوليين سابقين لديهم خبرات كبيرة في التعامل مع مختلف مراحل البطولة».



وتحظى الدورة برعاية أرينا مول، وجريدة «الأنباء»، ونادي القرين، وجمعية سلوى التعاونية، وشركة بارفي، وشركة سبيرو.