هادي العنزي



تجاوز الفريق الأول لكرة السلة بنادي اليرموك نظيره الشباب بفارق 5 نقاط (76-71) في المواجهة التي جمعتهما أمس الأول ليتأهل «اليرامكة» إلى النصف النهائي لملاقاة الجهراء السبت المقبل.



وجاءت المواجهة متقاربة في أشواطها الأربعة، لكن خبرة المدرب الوطني خالد القلاف، ومعرفة «أبناء مشرف» بلاعبي الشباب جيدا، مكنتهم من الخروج فائزين وتأكيد أفضليتهم بالفوز بلقب دوري الدرجة الأولى، والتأهل إلى الدوري الممتاز. وفي مواجهة ثانية، دك فريق برقان نظيره الساحل ليفوز بفارق 20 نقطة 97-67 ليحجز ثالث بطاقات نصف النهائي إلى جانب الجهراء واليرموك، فيما بقت البطاقة الرابعة معلقة لحين انتهاء مواجهة الكويت حامل اللقب وكاظمة التي جرت مساء أمس.