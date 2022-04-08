واصلت مدرسة جمنازيا الكويت للرياضة والفنون تألقها في مشاركاتها الخارجية، إذ أعلنت «جمنازيا» عن فوز لاعبات فريق الجمباز الفني بعدد من المراكز المتقدمة في النسخة الثالثة من بطولة «جي إكس» الدولية للجمباز الفني للأكاديميات التي اختتمت أخيرا في العاصمة الأردنية عمان، وسط مشاركة واسعة من فرق من السعودية والعراق والأردن.



وحصد فريق «جمنازيا» في هذه البطولة المركز الأول بالمستويات الأول والثاني والرابع، فيما نال الفريق المركز الثاني في المستوى الثالث.



وذكرت «جمنازيا» أنها شاركت في البطولة بوفد ضم 31 لاعبة وتمكن من تحقيق 48 ميدالية ذهبية و46 فضية و29 برونزية، مشيرة إلى أن مستوى التنافس كان قويا في هذا المحفل، ومعبرة عن فخرها واعتزازها بلاعباتها اللواتي استطعن أن يفرضن أنفسهن في هذه التظاهرة الرياضية للعبة الجمباز الفني.



وأفادت «جمنازيا» بأنها شاركت في الوقت ذاته بفريق آخر في مهرجان دبي لفن الباليه، واستطاع الفريق الذي ضم 23 لاعبة أن ينتزع المركزين الأول والثاني في البطولة التي شهدت مشاركة فرق من دول عريقة في هذه الرياضة مثل الإمارات وروسيا وأوزبكستان وكازاخستان وأرمينيا، مضيفة أن لاعباتها قدمن عروضا رائعة في المسابقات الفردية والزوجية والجماعية نالت إعجاب واستحسان لجان التحكيم وجميع المشاركين في هذا الحدث الرياضي.