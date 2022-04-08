من منطلق التزامه كـ «بنك للحياة» بتعزيز ثقافة تنمية الهوايات الشبابية والرياضية المختلفة في البلاد، والحرص على التواصل مع فئة الشباب بصورة مستمرة، قام بنك الكويت الدولي (KIB) مؤخرا بتقديم رعايته لـ «رالي الكويت الدولي 2022» وهي الجولة الثالثة من بطولة الشرق الأوسط للراليات التي قام النادي الدولي الكويتي لرياضة السيارات والدراجات الآلية بتنظيمها على مدار يومين تحت رعاية وزير الأشغال العامة وزير الدولة لشؤون الشباب علي الموسى الذي قام بتسليم درع التكريم الخاص بـ KIB إلى مدير أول الاتصال الخارجي فهد السرحان مع ختام المنافسات.



وفي هذا السياق، أكد المدير العام للخدمات المصرفية للأفراد في KIB عثمان توفيقي، الاهتمام الخاص الذي يوليه البنك لشريحة الشباب، لافتا إلى أن رعاية KIB لبطولة «رالي الكويت» قد أتت ضمن إطار برنامجه المجتمعي الذي يضع شباب الكويت في طليعة أولوياته بهدف تمكين المحترفين منهم في مجالاتهم الرياضية للمنافسة في أقوى البطولات العالمية وإحراز مراكز متقدمة فيها ذلك، فضلا عن تعزيز التواصل بين البنك وشريحة الشباب بما يحقق لهم أعلى استفادة من خدماته المصرفية والتمويلية والعروض المتميزة والمصممة خصوصا لتلاقي تطلعاتهم.



تجدر الإشارة إلى الرعاية التي قدمها KIB لتلك البطولة في السابق، كذلك إلى دعمه المستمر لمختلف الأنشطة والمبادرات المعنية بتنمية وتبني هوايات الشباب، سواء كانت رياضية، أو فنية، أو ثقافية، أو غيرها، والتوعية بأهمية ممارستها، كما يقدم لهم البنك مجموعة من أقوى العروض وبرامج المكافآت على حساباتهم المصرفية التي تتميز بسهولة فتحها والتعامل بها والخدمات التي تقدمها.