882 وافداً تركوا «الخطوط الكويتية».. و516 مقيماً ومقيمة غادروا «الصحة»

«المشروعات السياحية» عيّنت 677 وافداً في عام.. بعدما كانت خالية من المقيمين

علي إبراهيم



كشفت بيانات رسمية عن أن 2631 وافدا تركوا العمل في الحكومة بقطاعاتها المختلفة خلال 2021، لتتقلص أعدادهم بنهاية ديسمبر الماضي إلى 89.73 ألف وافد ووافدة، مقارنة بـ 92.36 ألفا في نهاية ديسمبر 2020.



وكان واضحا خلال عام 2021 أن أبرز الجهات التي غادرها الوافدون خلال العام يأتي على رأسها الخطوط الجوية الكويتية، ووزارة الصحة، وشركة مطاحن الدقيق والمخابز الكويتية، وشركة النقل العام، وجامعة الكويت.



واستحوذت 17 هيئة ومؤسسة وجهة ذات ميزانيات مستقلة على أكبر نسبة من الوافدين المغادرين للقطاع الحكومي بنحو 43% وبواقع 1121 مقيما ومقيمة، 79% منهم غادروا العمل في الخطوط الجوية الكويتية بواقع 882 وافدا ووافدة ليصبح عددهم 4133 مقارنة بـ 5015 في العام الماضي، بينما تقلصت أعداد الوافدين في المؤسسة العامة للرعاية السكنية بواقع 88 وافدا ووافدة ليتقلص عددهم من 252 في 2020 إلى 164 بنهاية العام المنصرم، كما تقلصت أعداد العاملين في معهد الكويت للابحاث العلمية من 702 وافد ووافدة إلى 656 وافدا في نهاية 2021.



واستحوذت 17 وزارة على 36% من الوافدين المغادرين للقطاع الحكومي بواقع 954 وافدا ووافدة، وجاءت وزارة الصحة على رأس الوزارات التي غادرها الوافدون إذ تقلصت أعدادهم بواقع 516 مقيما ومقيمة، ليصبح 34.18 ألف مقيم ومقيمة في نهاية 2021 مقارنة بـ 34.69 ألفا في عام 2020.



كما تقلصت أعداد العاملين في وزارة الأوقاف والشؤون الإسلامية بواقع 138 مقيما ومقيمة ليتقلص عددهم من 3033 إلى 2895 وافدا ووافدة بنهاية 2021، بينما تقلصت أعداد وافدي وزارة الداخلية بواقع 121 شخصا لتصبح أعدادهم 574 مقيما ومقيمة بنهاية ديسمبر الماضي مقارنة بـ 695 في نهاية 2020.



بينما استحوذت الهيئات والمؤسسات والجهات ذات الميزانيات الملحقة على 21% من الوافدين مغادري القطاع الحكومي بواقع 549 وافدا ووافدة، من بينهم 248 شخصا غادروا جامعة الكويت ليتقلص عددهم من 1930 مقيما ومقيمة في نهاية 2020 إلى 1682 في نهاية ديسمبر الماضي، وتقلصت أعداد العاملين الوافدين في بلدية الكويت بـ 105 أشخاص خلال 2021 حيث انخفضت أعدادهم من 672 إلى 567 مقيما ومقيمة، كما تراجعت أعداد العاملين في الهيئة العامة لشؤون ذوي الإعاقة بواقع 69 مقيما ومقيمة ليصبح عددهم 465 مقارنة بـ 534 مقيما ومقيمة في 2020.



وحلّ رابعا قطاع الشركات المملوكة للدولة ملكية كاملة، حيث بلغ صافي المغادرين لذلك القطاع 103 وافداين ووافدة، إذ غادر شركة النقل العام 314 وافدا ليتقلص عددهم من 2275 مقيما ومقيمة في 2020 مقابل 1961 في 2021، بينما تقلصت أعداد العاملين في شركة مطاحن الدقيق والمخابز الكويتية بـ 442 وافدا ووافدة ليصبح عددهم 4199 في 2021 مقارنة بـ 4641 في 2020، بينما زادت أعداد العاملين في شركة المشروعات السياحية 677 وافدا في عام واحد بعد أن كانت صفر في 2020 يأتي ذلك بينما زادت أعداد الوافدين في الإدارات الحكومية بـ 96 وافدا خلال 2021.

المواطنون الجدد في القطاع الحكومي

ارتفعت أعداد المواطنين العاملين في القطاعات الحكومية المختلفة خلال 2021 بواقع 24.21 مواطنا ومواطنة، إذ ارتفع عددهم في الوزارات بـ 18.56 ألف مواطن ومواطنة خلال العام ليصبح إجماليهم 264.65 ألف مواطن ومواطنة في نهاية 2021 مقارنة بـ 246 ألفا في العام السابق.



وزادت أعداد المواطنين في الإدارات الحكومية بواقع 2314 مواطنا ومواطنة ليصبح عددهم في نهاية 2021، 24.3 ألف مواطن ومواطنة، كما زادت اعدادهم في الجهات الملحقة بواقع 1957 مواطنا ومواطنة ليصبح إجماليهم 36.48 ألفا بنهاية 2021، كما زادت اعدادهم في الجهات المستقلة بواقع 332 مواطنا ومواطنة لتصبح أعدادهم 12.1 ألفا، كما زادت أعدادهم 1046 شخصا في الشركات المملوكة للدولة ليصبح عدد المواطنين العاملين فيها20.36 ألف مواطن ومواطنة.