أكد السفير المصري لدى الكويت أسامة شلتوت أن حجم الاستثمارات الكويتية في مصر بلغ بنهاية العام الماضي نحو 15 مليار دولار، موزعة على عدد من القطاعات الرئيسية وعلى رأسها القطاع العقاري.



كلام السفير شلتوت جاء خلال الغبقة الرمضانية لشركة تبارك القابضة مساء أول من أمس، حيث أكد أن مجالات الاستثمار العقاري والفندقي والاداري والتجاري وغيرها من المجالات شهدت نهضة كبيرة في مصر، بدليل حجم الاستثمارات الأجنبية الكبيرة التي استقطبتها مصر خلال السنوات القليلة الماضية، خاصة بعد أن بدأ المستثمر يشعر بالأمن والامان والاستقرار.



وأضاف أن مصر شهدت خلال السنوات الاخيرة التي تولى فيها الرئيس المصري عبدالفتاح السيسي، نهضة كبيرة على كل المستويات، حيث شهدت البلاد البنية التحتية تطورا كبيرا من خلال تشييد أكثر من 10 آلاف كيلومتر من الطرق الجديدة، بالإضافة إلى رفع كفاءة 40 ألف كيلومتر من الطرق القائمة. وقال إن مصر شهدت كذلك بناء 64 مدينة سكنية جديدة بينها 20 مدينة وعاصمة جديدة في المحافظات، منها العاصمة الادارية الجديدة التي ستستوعب 6.5 ملايين مواطن مصري، كما تم إنشاء 6 موانئ جديدة و6 مطارات، إلى جانب مبادرة الحياة الكريمة المتعلقة بإعادة تأهيل أكثر من 4600 قرية مصرية. وتطرق شلتوت إلى الحركة السياحية الكبيرة بين البلدين، فقال أنه يكفي أن نعرف أن حركة الركاب من وإلى الكويت تتجاوز الـ 15 ألف مواطن أسبوعيا، ما يدل على مدى العلاقات الأخوية والاقتصادية والتجارية التي تربط بين البلدين.



بدوره، قال رئيس مجلس إدارة شركة تبارك القابضة علي الشرباني إنه ومع تزايد تأثير تداعيات ما يشهده العالم من تحديات اقتصادية ومخاوف من الموجة التضخمية، وانكماش الاقتصاد العالمي، وتأثير التوترات على مسارات النمو الاقتصادي العالمي، لا يكون أمام أي مستثمر يبحث عن المناخ الآمن إلا استجماع قواه التخطيطية، وأن يأخذ نفسا اقتصاديا عميقا، ويرصد التجارب الناجحة ويتطلع للعوائد المضمونة ويتخذ القرار الصحيح في التوقيت المناسب وبالرؤية التي تحقق النجاح.