2.44 مليار دينار صافي أرباح شركات السوق الأول.. عند احتساب الأرباح الاستثنائية لـ «أجيليتي»

7% نمواً في الإيرادات التشغيلية لـ 26 شركة في السوق لتسجل 6.73 مليارات دينار في 2021

المحلل المالي



بعد ان انخفض صافي الأرباح المجمعة لشركات السوق الاول خلال عام 2020 بنسبة 45% لتسجل 904 ملايين دينار بالمقارنة بـ 1.63 مليار دينار في عام 2019 نتيجة تداعيات أزمة كورونا وإغلاق الانشطة الاقتصادية وجمود سوق الائتمان، جاءت النتائج المالية لعام 2021 إيجابية لمعظم شركات السوق الاول، حيث ارتفع صافي الارباح المجمعة لشركات السوق الاول بنسبة 66% لتسجل 1.47 مليار دينار، وعند احتساب الارباح الاستثنائية لشركة اجيليتي والتي قاربت الـ 900 مليون دينار يكون صافي ارباح شركات السوق الاول قد ارتفع بنسبة 169% ليسجل 2.44 مليار دينار، وارتفع صافي ارباح معظم شركات السوق الاول وبشكل ملحوظ باستثناء شركتين فقط شهدتا انخفاضا في صافي أرباحهما للسنة.



وعند تحليل أرقام الإيرادات التشغيلية يتبين تعافي حجم الاعمال من أزمة كورونا، حيث ارتفعت الايرادات التشغيلية المجمعة لشركات السوق الاول بنسبة 7% لتسجل 6.73 مليارات دينار في عام 2021 بالمقارنة بـ 6.3 مليارات دينار في عام 2020 وايضا ارتفع صافي الربح التشغيلي المجمع لشركات السوق الأول بنسبة 15% ليسجل 2.62 مليار دينار بالمقارنة بـ 2.27 مليار دينار لعام 2020.



وبالتزامن مع ارتفاع صافي الارباح، فقد ارتفعت توزيعات الارباح النقدية عن عام 2021 لشركات السوق الأول بنسبة 49% لتسجل 894 مليون دينار بالمقارنة بـ 599 مليون دينار عن عام 2020 وبقيادة بنك الكويت الوطني بتوزيعات أرباح نقدية قيمتها 216 مليون دينار، وزين بـ 143 مليون دينار، وبيتك بـ 100 مليون دينار، والأهلي المتحد البحرين بـ 92 مليون دينار، (24 شركة من أصل 26 شركة في السوق الأول أعلنت توزيع أرباح نقدية عن عام 2021) أي ما يعادل نسبة توزيعات الأرباح النقدية الى صافي الأرباح Dividend Payout Ratio نسبتها 60%.



وتصدر بنك الكويت الوطني من حيث صافي الأرباح، حيث حقق 362.2 مليون دينار في عام 2021، تلاه بيتك بصافي أرباح بلغت 243.4 مليون دينار ومن بعده جاءت مجموعة زين بصافي ربح بلغ 185.75 مليون دينار والأهلي المتحد ـ البحرين في المركز الرابع بصافي ربح بلغ 183.7 مليون دينار.



أما من حيث الإيرادات التشغيلية فقد تصدرت مجموعة زين بإيرادات بلغت 1.52 مليار دينار، وبصافي ربح تشغيلي بلغ 272 مليون دينار، تلاها الوطني بإيرادات تشغيلية بلغت 906 مليون دينار وبربح تشغيلي بلغ 547.4 مليون دينار، أما بيت التمويل الكويتي فقد حقق إيرادات تشغيلية بلغت 811 مليون دينار.