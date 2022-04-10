علي إبراهيم



كشفت مصادر مطلعة لـ «الأنباء» عن أن عدد محطات الوقود التابعة لشركة البترول الوطنية في مدينة صباح الأحمد السكنية مرشح ليزيد إلى 10 محطات وقود لخدمة سكان المنطقة الذين يتزايد عددهم.



وذكرت أن «البترول الوطنية» أنشأت وشغلت 8 محطات تعبئة وقود جديدة في مدينة صباح الأحمد السكنية حتى الآن، وأن المحطات الـ 8 موزعة استراتيجيا داخل المدينة لتغطية احتياجات سكان المنطقة.



وقالت إن هناك محطة أخرى جديدة في المراحل الأخيرة من الإنشاء، كما سينظر في إنشاء محطة تعبئة وقود أخرى تقع ضمن المحور الخدمي الثالث عند الحاجة لها.



ونجحت دائرة التسويق المحلي بشركة البترول الوطنية أخيرا في إنجاز الدفعة الأولى من خطة الشركة لبناء 100 محطة تعبئة وقود جديدة، وذلك عقب افتتاحها المحطة الـ18 والأخيرة من هذه الدفعة، والتي تحمل الرقم 145 في مدينة صباح الأحمد السكنية جنوب الكويت.



وذكرت أن «البترول الوطنية» ملتزمة بخطتها الإستراتيجية لبناء المحطات الجديدة، موضحة أنه تم تجهيز التصاميم الهندسية الدفعة الثانية من المحطات الجديدة، والمتوقع الانتهاء من بنائها وتشغيلها خلال الربع الرابع للسنة المالية 2025 /2026.



ولفتت إلى أن «البترول الوطنية»، وفي إطار اهتمامها بالجانب البيئي، حرصت على تزويد المحطات الجديدة بألواح شمسية توافر ما يقارب 30% من استهلاك المحطة من الكهرباء، كما زودتها بنظام متطور لاسترجاع الأبخرة، يعمل على تقليل انبعاث الغازات الضارة من السيارات أثناء التعبئة.



تجدر الإشارة إلى أن عدد المحطات التابعة لشركة البترول الوطنية يبلغ 61 محطة منتشرة في مختلف مناطق البلاد، إضافة إلى 3 محطات مؤقتة، سيتم استبدالها مستقبلا بدائمة.