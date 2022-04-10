أعلنت شركة صناعة الكيماويات البترولية عن توقيع إشعار نقل ملكية أصول مصانع الأسمدة التابعة لها في منطقة الشعيبة الصناعية في الكويت مع شركة «ناصر محمد البداح وشريكه للتجارة العامة والمقاولات» في ضوء عقد البيع الذي تم معهم بقيمة تقارب 18 مليون دولار، حيث تم طرح المصانع للبيع بعد إتمام جميع الإجراءات والحصول على موافقات مجلس إدارة شركة صناعة الكيماويات البترولية ومجلس إدارة مؤسسة البترول الكويتية والمجلس الأعلى للبترول، حيث تم توقيع العقد بعد الترسية بتاريخ 16 ديسمبر 2021.



وقال الرئيس التنفيذي لشركة صناعة الكيماويات البترولية مطلق العازمي إن طرح بيع أصول المصانع كان مفتوحا للشركات من داخل الكويت وخارجها، وتم إجراء جولتين من التفاوض للحصول على أفضل النتائج وترسية المزاد على الشركة التي قدمت أفضل سعر، مشيرا إلى أن شروط العقد تضمنت مراقبة شركة صناعة الكيماويات البترولية لتنفيذ مشروع تفكيك المصانع والذي قد يمتد لـ 36 شهرا، وذلك بهدف التأكد من الالتزام بقوانين الشركة ومسؤوليتها المجتمعية وتحقيق جميع اشتراطات الصحة والسلامة والبيئة.