في إطار برنامجه الرمضاني الحافل بالأنشطة الاجتماعية والإنسانية والخيرية، يواصل البنك التجاري الكويتي أنشطته الخيرية التي استهلها منذ بداية الشهر الفضيل، وذلك بتوزيع وجبات السحور على عمال البناء والتنظيف المتواجدين في مختلف المناطق خلال شهر رمضان المبارك في إطار حملة البنك «سحوركم علينا».



وتأتي حملة «سحوركم علينا» المبتكرة استكمالا لحملة «هون عليهم»، والموجهة لفئة عمال التنظيف والبناء المتواجدين في الشوارع، بهدف التواصل مع هذه الفئة بمختلف المناسبات، ومنها شهر رمضان الفضيل، والتخفيف من معاناتهم وإدخال الفرحة والسرور إلى قلوبهم.



وفي تعقيبها على هذا الحدث، قالت أماني الورع نائب المدير العام لقطاع التواصل المؤسسي: من المعروف أن حملة «سحوركم علينا» التي أطلقها البنك منذ عدة سنوات سابقة تأتي مكملة لحملة هون عليهم الحائزة جائزة المشروع الرائد على مستوى دول الخليج العربي.



وتابعت: البنك قرر استئناف الحملة لهذا العام، حيث عادت الحياة إلى طبيعتها بعد فترة الإغلاق الكلي والجزئي التي شهدتها البلاد خلال العامين الماضيين جراء تفشي جائحة كورونا، منوهة في هذا الصدد بأن البنك قد أخذ زمام المبادرة بإطلاق مثل هذه الحملات المبتكرة خلال شهر رمضان وطوال العام استشعارا لمسؤوليته الاجتماعية تجاه عمال البناء والتنظيف المتواجدين في أماكن عملهم، حيث يقوم فريق قطاع التواصل المؤسسي بتوزيع وجبات السحور على العمال.



وبينت الورع أن هذه الحملة مستمرة حتى نهاية شهر رمضان الفضيل بهدف تقديم يد العون والمساعدة لهذه الفئة الجديرة بكل اهتمام ورعاية، مشيدة في الوقت نفسه بجهود جميع الموظفين المتطوعين في هذه الحملة.