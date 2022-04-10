أحمد مغربي



قال مصدر نفطي مسؤول لـ «الأنباء» إن تعيينات الرؤساء التنفيذيين للشركات وتشكيل مجالس الإدارات مؤجل حتى إشعار آخر، وذلك بعد تقديم الحكومة استقالتها الأسبوع الماضي. وذكر المصدر أن مجلس إدارة مؤسسة البترول الكويتية يستبعد أن يحسم تعيينات القياديين في القطاع النفطي في هذا التوقيت السياسي الصعب الذي تمر به البلاد، مشيرا إلى أن «البترول» سيكون أمامها مزيد من الوقت لاختيار القياديين ومجالس الإدارات لاحقا بعد تشكيل الحكومة الجديدة.



من جهة ثانية، أشار المصدر إلى أن «البترول» وشركاتها التابعة ستوقف عمليات الترقيات والتعيينات كذلك.