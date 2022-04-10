جرياً على عادته في مكافأة عملائه وتحقيق أحلامهم، أعلن بنك الخليج بدء العد التنازلي للإعلان عن الفائز بسيارة «مرسيدس بنز G500»، من بين ثلاث سيارات من النوع نفسه، مخصصة لعملاء حساب الراتب للكويتيين من بنك الخليج في 2022.



ويجري الإعلان علن الفائز بالسيارة «مرسيدس بنز G500»، في سحب حساب الراتب الثاني منذ بداية العام الحالي، والمقرر إقامته يوم الإثنين الموافق 11 ابريل الجاري، على الهواء مباشرة عبر أثير إذاعة 360 إف إم، تحت إشراف وبحضور ممثلي وزارة التجارة والصناعة وشركة إرنست آند يونغ.



وبهذه المناسبة، قال المدير العام للمجموعة المصرفية للأفراد محمد القطان: يحظى عملاء حساب الراتب في بنك الخليج بفرصة المشاركة في 6 سحوبات مجدولة على مدار العام، تتوزع ما بين 3 سحوبات للفوز بجائزة 12 ضعف الراتب، و3 سحوبات أخرى لربح سيارة مرسيدس G500.



وأضاف: يحصل عميل حساب الراتب على هدية نقدية لغاية 1000 ديـنـار وبـطـاقة ائتمانية مجانية لمدة سنتين عند فتح الحساب، فضلا عن إمكانية الحصول على قرض استهلاكي لغاية 25 ألف دينار من دون فوائد أو قرض سكني لغاية 70 ألـف دينار (لا تزيد فترة السداد على 15 سنة).