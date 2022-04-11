يعقوب العوضي



يلتقي فريق كرة اليد بنادي الكويت اليوم في الـ 8.30 مساء مع السالمية ضمن منافسات الجولة الـ 20 من الدوري الممتاز لكرة اليد على صالة مجمع الشيخ سعد العبدالله في ضاحية صباح السالم.



وكان الأبيض قد فاز على العربي 35-27 في المباراة التي جمعتهما مساء أول من أمس ضمن الجولة الـ 19 وتوقف رصيد الأخضر عند 10 نقاط ليهبط بذلك إلى دوري الدرجة الأولى رسميا، فيما فاز كاظمة على القادسية 27-24، ورفع البرتقالي رصيده إلى 26 نقطة وبقي القادسية على رصيده السابق بـ 16 نقطة.



وقد حسم الكويت (36 نقطة) اللقب مبكرا.



وضمن منافسات الجولة الـ 18 من دوري الدرجة الأولى يلتقي اليرموك مع خيطان على نفس الصالة في الـ 8:30، ويحمل اليرموك 30 نقطة في صدارة الترتيب العام، فيما يملك خيطان 22 نقطة.