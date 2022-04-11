نجح فريقا الكويت والجهراء في التأهل إلى نهائي بطولة كأس الاتحاد لكرة السلة والتي شهدت مشاركة 13 ناديا. وجاء تأهل حامل اللقب الكويت إلى النهائي بعد تغلبه على برقان 108-93 في المباراة التي جمعتهما على صالة الاتحاد بمجمع الشيخ سعد العبدالله للصالات.



ويدين الكويت بالفضل في الفوز لخبرة لاعبيه المحليين والمحترفين الذين عرفوا التعامل مع المباراة على الرغم من ان فريق برقان قدم أداء لا بأس به امام منافسه الذي توج بطلا للدوري وكأس السوبر لهذا الموسم لتنتهي المباراة بفارق 15 نقطة. وسيلتقي الكويت في نهائي البطولة غدا مع الجهراء الذي تمكن من تحقيق الفوز على وصيف النسخة الماضية اليرموك بنتيجة 89-74 في المباراة التي اقيمت بنفس الصالة بعد أداء جيد من الفريق الفائز لاسيما في الجانب الدفاعي بينما قدم لاعبو اليرموك جهدا طيبا في المباراة.