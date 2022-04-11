اختتمت شركة «زين» رعايتها الذهبية للدوري المحلي لقفز الحواجز، الذي أقيم للمرة الأولى بتنظيم الاتحاد الكويتي للفروسية على مدار 4 أشهر عبر 8 جولات أقيمت في 3 أندية هي نادي الصيد والفروسية ومركز الكويت للفروسية ونادي المسيلة للفروسية بمشاركة أكثر من 300 فارس وفارسة مثلوا مختلف أندية الفروسية في البلاد.



وذكرت الشركة، في بيان صحافي، أن حفل تكريم الرعاة الذي أقيم على هامش الجولة الختامية من الدوري في مركز الكويت للفروسية بمنطقة صبحان شهد حضور رئيس مجلس إدارة الاتحاد الكويتي للفروسية مسعود جوهر حيات، ومدير إدارة العلاقات العامة بشركة «زين الكويت» حمد المصيبيح، ومسؤولي زين والاتحاد وحشد غفير من محبي رياضة الفروسية.



وعبرت «زين» عن فخرها برعاية هذا الحدث الرياضي المحلي البارز بالتعاون مع الاتحاد الكويتي للفروسية، وهو الأول من نوعه في تاريخ الفروسية الكويتية، حيث أتى دعمها تحت مظلة استراتيجيتها لتطوير قطاعي الرياضة والشباب في الكويت، فالشركة تؤمن كثيرا بالمواهب والقدرات الرياضية لشباب وشابات الكويت، خاصة مع شغف الكثير منهم برياضة الفروسية التي تتجذر في هويتنا الكويتية والعربية والإسلامية.



وتحرص «زين» على تشجيع مختلف الأنشطة الرياضية الرسمية التي تستضيفها الدولة بهدف المساهمة في رفع اسم الرياضة الكويتية وتطويرها، حيث تؤمن بأن لدى مؤسسات القطاع الخاص دور مهم وحيوي في تنمية قطاعي الشباب والرياضة في الكويت، وهي تقوم بنقل هذا المفهوم إلى أرض الواقع من خلال رعاية ودعم العديد من الفعاليات الرياضية الكبرى على مستوى الكويت ومنها هذا الحدث المحلي.



وأكدت الشركة أن رعايتها جاءت تماشيا مع استراتيجيتها الاجتماعية التي تنتهجها تجاه قطاع الرياضة والشباب، فهي تفخر برعاية ودعم مجموعة كبيرة من الرياضيين الكويتيين الذين يمثلون الكويت في المحافل المحلية والإقليمية والعالمية من خلال إنجازاتهم التي تفخر الشركة بها، والعديد منهم في رياضة الفروسية.