أعلن أمين السر محمد الصرعاوي أن مجلس إدارة النادي الكويتي للغوص والإنقاذ وافق على إقامة معسكر تدريبي خارجي للغوص في بداية يونيو المقبل لمدة 4 أيام بمدينة طنجة في المغرب استعدادا للمشاركة في بطولة العالم للغوص التي ستقام بذات المدينة في 5 يونيو.



وأشار الصرعاوي إلى أن مجلس الإدارة برئاسة م.طلال السرحان قرر الموافقة على إقامة معسكر تدريبي خارجي لسباحة الزعانف بالفترة من 17 حتى 23 يوليو المقبل بمدينة كالي في كولومبيا استعدادا للمشاركة في بطولة العالم لسباحة الزعانف التي ستنطلق 24 يوليو بذات المدينة، كما وافق على إقامة معسكر تدريبي خارجي للغوص الحر خلال بالفترة من 1 حتى 9 يونيو المقبل بمدينة بلغراد في صربيا استعدادا للمشاركة في بطولة العالم للغوص الحر في صربيا 10 يوليو.



وأوضح الصرعاوي أن الاجتماع شهد الموافقة على تكليف وتعيين نايف الكندري مديرا للغوص الحر ورماية الأهداف تحت الماء بالنادي للموسم الرياضي 2022-2023، وكذلك الموافقة على اعتماد جدول بطولات المشاركات والمعسكرات والاجتماعات والمؤتمرات الخارجية وجدول بطولات المشاركات الداخلية، بالإضافة إلى الموافقة على تسجيل العضويات للموسم الرياضي 2022-2023.