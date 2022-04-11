تنطلق غداً الثلاثاء منافسات النسخة الأولى من بطولة «ميني قول للصم وذوي السمع الطبيعي الرمضانية» التي تنظمها اللجنة الكويتية لكرة الهدف الصغير «ميني قول» بالتعاون مع قطاع الرياضة للجميع في الهيئة العامة للرياضة واللجنة الأولمبية ونادي الصم الرياضي.



وأعلن رئيس لجنة كرة الهدف الصغير «ميني قول» ورئيس اللجنة المنظمة حسن الخواجة أن البطولة ستقام على صالة نادي الصم في منطقة غرناطة تحت رعاية نائب رئيس مجلس الأمة المحامي أحمد الشحومي خلال الفترة من 12 إلى 18 الجاري بمشاركة 16 فريقا (اثنان من نادي الصم و14 من ذوي السمع الطبيعي)، مشيرا أن اللجنة المنظمة رصدت جوائز عدة لأصحاب المراكز الأولى.



وتقدم الخواجة بالشكر والتقدير لنائب رئيس مجلس الأمة الذي رحب بفكرة البطولة ووافق على رعايتها، مضيفا أن هذا الأمر ليس غريبا عليه، إذ يحرص دائما على دعم الرياضيين والوقوف إلى جانبهم.



وذكر الخواجة أن لجنة «ميني قول» تسعى من خلال هذه التظاهرة الرياضية والإنسانية إلى دمج الرياضيين من فئتي الصم والبكم مع أقرانهم ذوي السمع الطبيعي في جو رياضي ودي وتنافسي وصحي في آن واحد.