توِّج عبدالله العوضي بلقب بطولة مركز الكويت للفروسية الرمضانية لقفز الحواجز التي أقيمت في مضمار مركز الكويت للفروسية، لتكون بذلك أول مسابقة تقام في شهر رمضان المبارك في الفترة المسائية منذ فترة طويلة.



وقام المدير التنفيذي لاتحاد الفروسية ورئيس المجموعة الإقليمية الرابعة في الاتحاد الآسيوي للفروسية وليد الجاسم تتويج الفائزين. وقال «أقيمت منافسات البطولة في أجواء رمضانية بمشاركة فرسان يمثلون الأندية المحلية وكانت تجربة مفيدة لتنظيم بطولات رمضانية في السنوات المقبلة».



وفي باقي الأشواط، فازت في أبل بالمركز الأول على ارتفاع 70 سم، فيما فاز متعب المطيري بالمركز الأول على ارتفاع 90 سم، وعلى ارتفاع 105 ـ 110 سم جاء محمد كرم أولا، بينما تصدرت نادية المطوع ترتيب الشوط الرابع على ارتفاع 115 ـ 120 سم.