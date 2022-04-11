هادي العنزي



تستمر اليوم منافسات دورة الشحومي الرمضانية الرابعة لكرة القـدم اذ تشهد مواجهــة تجمـــع بين ديوانية «مشاري العازمي» و«عبدالرحمن الغريب» في 8:30 مساء، وفي 10:30 مساء ستقام المباراة الثانية بين «ليستر» و«الحفرة»، ضمن منافسات دور الـ 32 من الدورة.



هذا، وقال رئيس اللجنة المنظمة لدورة الشحومي الرمضانية الرابعة مهنا المصيليت إن مباراة الحكومة والبرلمان المرتقبة التي تأجلت من اليوم الأثنين إلى الأربعاء المقبل ستكون حدثا استثنائيا في تاريخ دورات الشحومي الرمضانية، فحضورهم تشريف، ومحل تقدير كبير لدينا، وعليه فقد اتخذت اللجنة المنظمة كل الإجراءات التي تضمن معها الظهور الأمثل لمباراة تحظى بمتابعة محلية كبيرة، وحديث الشارع الكويتي طوال الشهر الفضيل. وأكد المصيليت أن التحضيرات الخاصة للمباراة بلغت أوجها، مضيفا أن هناك العديد من الفعاليات المتنوعة التي ستقام على هامش المباراة، كما ستكون المفاجآت السارة حاضرة في انتظار الجماهير التي ترغب في التواجد، وسيتم تقديم العديد من الجوائز الثمينة على الحضور بحسب تذاكر الدخول التي ستوزع حال دخولهم الملعب، مشيدا بتعاون جميع الفرق والحكام المشاركين في إدارة مباريات دورة الشحومي الرمضانية الرابعة.



إلى ذلك، اختتمت أول من أمس منافسات دور الـ 64 في سادس أيام الدورة، حيث فاز فريق «الأولمبي» على نظيره «سوبر كيك» بهدف نظيف، وتغلب فريق «المرحوم سعد الرشيدي» على «Best crew» بركلات الجزاء الترجيحية 2-1، وفي ثالث مواجهات السبت نجح «الأبرز» في خطف هدف وحيد ليخرج فائزا على «الأصايل»، فيما غادر «الأبطال» الدورة بخسارتهم من «الكواكب» 1-2، بينما تمكن فريق «The last kingdom» من الفوز على نظيره «OSM» بنتيجة 2-1، وفي مباراة جماهيرية وحماسية حتى دقائقها الأخيرة تغلب فريق «شحومي الجهراء» على فريق «عبدالله الخالدي» بركلات الجزاء الترجيحية 2-0 بعد التعادل سلبا.



من جانبه، أشاد لاعب نادي الشباب السابق ومحلل القناة الرياضية الثالثة والمشارك مع فريق الأبرز عادل توفيق بحسن تنظيم دورة الشحومي الرمضانية الرابعة، وقال «الأساس في المشاركة بالدورات الرمضانية هو تلك الأجواء الودية، ولقاء الأحبة والأصدقاء، والهدف دائما يكون بالمشاركة عينها، وليس تحقيق الفوز بذاته، وقد فزنا في مباراتنا الأولى ونأمل في تقديم مستويات أفضل في المباريات المقبلة».



كما أكد عادل توفيق أن دورة الشحومي تشهد نجاحا متميزا هذا الموسم، بعدما توافرت كل عوامل النجاح، مضيفا «المستويات الفنية جيدة، وبمشاركة لاعبين دوليين سابقين من شأنه أن يثري الدورة فنيا، كما يسهم في تطوير اللاعبين الصغار عند مشاهدة المتميزين أمامهم».