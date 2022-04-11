ناصر العنزي



انتزع الكويت صدارة دوري stc الممتاز من كاظمة بعد تغلبه عليه بهدفين مقابل لا شيء في المواجهة التي جمعتهما مساء أول من أمس على ستاد جابر، ضمن منافسات الجولة الـ 15، ليتربع الأبيض وحيدا في الصدارة برصيد 33 نقطة وخلفه البرتقالي بـ31 نقطة وذلك قبل 3 جولات حاسمة لتتويج البطل.



وتقدم الكويت بهدف في الشوط الاول عبر مدافعه فهد حمود بعدما تقدم لركلة ركنية وسدد الكرة برأسه في الزاوية البعيدة للحارس حسين كنكوني «15»، وقبلها انفرد النشط أحمد زنكي بالمرمى وتصدى كنكوني لكرته وحولها الى ركنية «2»، وعاد زنكي وسدد كرة قوية بيسراه صدها كنكوني ايضا «32»، وقد دفع مدرب الكويت نبيل معلول برباعيه المتفاهم والمكون من دي ديمبلي واحمد زنكي ومبوكاني وياسين الخنيسي الذين هددوا مرمى الخصم كثيرا.



من جانبه، فوت كاظمة فرصة إدراك التعادل بعدما أضاع فرصا سانحة للتسجيل أثمنها كرة شبيب الخالدي الذي أحسن حميد القلاف في تحويلها الى ركنية «18»، وهيأ الخالدي كرة مثالية لناصر فرج لكنه سددها إلى جانب القائم «43»، ونظم البرتقالي هجمات سريعة ولعب أفراده بروح عالية غير ان التعجل أفسد عليهم الوصول للمرمى.



وفي الشوط الثاني، فرط نجم الأبيض أحمد زنكي في فرصة هدف ثان عندما تخطى الدفاع وخدع الحارس وسدد الكرة خارج المرمى «66»، وقبله ضاعت من ناصر فرج فرصة تعديل النتيجة «64»، وعبثا حاول كاظمة تعديل النتيجة حتى تدخل البديل ابراهيم كميل وسجل الهدف الثاني بطريقة مهارية جميلة «91». أدار المباراة الحكم البرتغالي إرثر دياز وأحسن في إدارتها.