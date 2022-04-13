اجتماعات متواصلة لإدارة الحج لأن الوقت ضيق ونحتاج لمضاعفة الجهود حتى نؤدي الخدمات بصورة لائقة لحجاج بيت الله الحرام

«الأوقاف» استطاعت إعادة أنشطتها الكاملة في رمضان وإقامة صلوات التراويح والقيام والمراكز الرمضانية والمعتكفات والمجالس الفقهية

أسامة أبو السعود



أعلن وكيل وزارة الأوقاف والشؤون الاسلامية م. فريد أسد عمادي ان وزارة الاوقاف تواصل استعداداتها لموسم الحج المبارك بعد اعلان المملكة العربية السعودية استضافة مليون حاج هذا العام.



جاء ذلك في تصريحات لـ «الأنباء» على هامش الغبقة الرمضانية السنوية التي أقامتها الوزارة مساء امس الأول بمسجد الدولة الكبير برعاية وكيل وزارة الأوقاف وبحضور عدد كبير من قيادات الوزارة والعاملين بها وضيوفها من خارج الكويت.



وردا على سؤال عن الاعداد التي من المتوقع حجها من الكويت هذا العام، قال الوكيل عمادي: حسب تواصلنا مع الاخوة في المملكة العربية السعودية اكدوا انه خلال الايام القادمة سيتم تحديد العدد نسبة وتناسب، وسيتم إخطارنا من خلال المسار الالكتروني.



ولفت الى ان الاخوة في ادارة الحج اخذوا استعداداتهم وترتيباتهم لانطلاق موسم الحج هذا العام.



واضاف: لدينا اجتماعات متواصلة منها اجتماع الثلاثاء (أمس) لأن الوقت ضيق ونحتاج الى مضاعفة الجهود حتى نستطيع ان نؤدي الخدمات المفروضة التي تقدم لحجاج بيت الله الحرام بصورة لائقة.



وعن الغبقة الرمضانية، قال م. فريد عمادي: الحمد لله استطاعت وزارة الاوقاف والشؤون الاسلامية ان تعيد انشطتها الكاملة في شهر رمضان المبارك وتهيئة الاجواء الايمانية لجموع المصلين لإقامة صلوات التراويح والقيام والمراكز الرمضانية والمعتكفات والمجالس الفقهية.



وتابع: ومن الانشطة التي كانت تقوم بها الوزارة سنويا هي الغبقة الرمضانية لموظفي ومنسوبي الوزارة وايضا لضيوف الوزارة الذين حلوا عليها في شهر رمضان من قراء ودعاة وعاملين بالمراكز الاسلامية والمبعوثين.



وأضاف: بعد توقف اكثر من عامين بسبب احترازات كورونا عادت الوزارة الى هذا النشاط، وبحمد الله كان اللقاء متميزا بالحضور الكبير واتسم هذا اللقاء الاجتماعي بالاحاديث الودية الجميلة، وسنستمر فيه ان شاء الله خلال السنوات القادمة.



وختم عمادي قائلا «استمعنا ايضا خلال اللقاء لكلمات من بعض ضيوف الوزارة حول هذه المناسبة العزيزة وتم إلقاء ابيات الشعر من بعض الموظفين بهذه المناسبة، ونتمنى ان تستمر مثل هذه الانشطة الاجتماعية التي لها دور في توطيد أواصر المحبة والألفة بين الموظفين مما ينعكس بشكل ايجابي على العمل».