أصدر نائب رئيس مجلس الوزراء ووزير الدفاع الشيخ طلال الخالد توجيهات مباشرة إلى قطاع الشؤون المالية في الوزارة بصرف البدلات الخاصة للعسكريين ضباط وضباط صف والأفراد المتقاعدين وفقا للقرار الوزاري رقم 424 لسنة 2021 بشأن البدلات والمكافآت والكوادر الإضافية للعسكريين بأثر رجعي من تاريخ 1 أبريل 2021.



وقالت الوزارة في بيان صحافي، انه يترتب على ذلك الزيادة في قيمة البدلات المستحقة لهؤلاء أسوة بزملائهم العسكريين الموجودين بالخدمة.



وأضافت الوزارة أن الشيخ طلال الخالد وجه كذلك بصرف المكافأة المقررة للمجندين غير العاملين في القطاع الحكومي أو القطاع الخاص، على أن يتم صرف بدلات العسكريين المتقاعدين ومكافأة المجندين قبل إجازة عيد الفطر المبارك.