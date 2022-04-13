السبيعي: الهيئة حريصة على دعم الشباب في المسابقات العربية والدولية

عبدالله الراكان



أكد مدير الهيئة العامة للشباب د. مشعل الربيع أن الدوري الابداعي الشبابي أحد البرامج المعتمدة ضمن الخطة الإنمائية الخمسية (2020 - 2025) ويساهم في اكتشاف الموهوبين والمبدعين واستثمار طاقاتهم وتوجيههم ودعمهم منذ الصغر لتنمية مهاراتهم، مضيفا أن الدوري يعتبر أيضا أحد برامج السياسة الوطنية في تنمية مهاراتهم وهواياتهم لتحويلها إلى حرفه أو مهنة.



وقال الربيع في كلمة على هامش حفل اختتام وتكريم الفائزين والمشاركين في دوري الابداع الشبابي الموسم الثالث مساء امس والذي اقيم في مركز شباب جابر الأحمد التابع للهيئة أن الدوري يضم 7 مسابقات تنافسية لفئة الشباب بمستويات مختلفة (المستوى المبتدئ والمستوى المتوسط والمستوى المتقدم) في مجالات الدوري لإيجاد أجواء مملوءة بالتحديات والمنافسة تحت إشراف وتدريب نخبة من الاكاديميين والمتخصصين. واضاف أنه شارك نحو 908 من الشباب في (دوري الإبداع الشبابي) هذا الموسم وعقدت ورش ومسابقات في سبع مجالات بغرض اكتشاف الموهوبين والمبدعين من الشباب الكويتيين واحتضان طاقاتهم وتذليل الصعوبات أمامهم والإشراف عليهم وتوجيههم ودعمهم للوصول إلى طريق النجاح عبر أجواء مملوءة بالتحديات والمنافسة، مشيرا الى أن الدوري يشكل ثمرة للتعاون مع عدد من جهات الدولة ومؤسسات المجتمع المدني ذات العلاقة بالعمل الشبابي خصوصا وزارتي الأوقاف والشؤون الإسلامية والتربية والمجلس الوطني للثقافة والفنون والآداب ومركز صباح الأحمد للموهبة والإبداع وجمعية للشباب ويتضمن مسابقات في مجالات القرآن الكريم والروبوت والبرمجة والرياضيات والرسم والقصة القصيرة إضافة إلى المناظرات وتشجيع الجانب الإبداعي انطلاقا من أسس علمية وثقافية فضلا عن الكاريكاتير الكويتية وغيرها. وينقسم الدوري إلى ثلاثة مستويات الأول للشباب المبتدئين للأعمار من (7 إلى 10 سنوات) والثاني للفئة المتوسطة للأعمار من (11 إلى 14 سنة) والثالث للفئة المتقدمة للأعمار من (15 إلى 18 سنة)



من جهته، قال نائب مدير العام هيئة الشباب لقطاع تنمية الشباب مشعل السبيعي ان الدوري الابداعي الشبابي هو مساحة متنوعة لاستقطاب ولاستثمار الطاقات الشبابية في وقت فراغهم وإبراز إمكانياتهم في مجالات مسابقات الدوري الابداعي، مشيدا بالاهتمام بالكبير من جانب أولياء الامور بدعم ابنائهم وحرصهم على المشاركة في مسابقات الدوري الابداعي.



وأضاف السبيعي في تصريح لـ«الأنباء» من ابرز فوائد منافسات الدوري الابداعي هو فرز مجموعة من الابداعات الشبابية ومن ضمنها فريق شارك في مسابقات رأس الخيمة وتأهل للمشاركة في نهائيات مسابقة الربوت والتي ستقام في الولايات المتحدة الأميركية في يونيو المقبل، موضحا ان الهيئة حريصة على دعم الشباب في المسابقات العربية والدولية.