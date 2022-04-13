أعلنت مؤسسة الكويت للتقدم العلمي «KFAS» أنها بدأت باستقبال طلبات الباحثين من الكويت وبقية الدول العربية للتقدم لجائزة «الكويت» لعام 2022 التي تمنحها المؤسسة سنويا في خمسة مجالات وتبلغ قيمة كل منها 40 ألف دينار.



وقال المدير العام للمؤسسة د.خالد الفاضل: إن المؤسسة أطلقت هذه الجائزة عام 1979 تنفيذا لتوجيهات القيادة الحكيمة للبلاد بضرورة تكريم العلماء الكويتيين والعرب الذين حققوا إنجازات متميزة ومساهمات أصيلة في مسيرتهم البحثية.



وأضاف أن جائزة «الكويت» التي تعد من أهم الجوائز العربية والإقليمية تهدف إلى المساهمة في بناء قاعدة صلبة للعلم والتكنولوجيا والابتكار وتشجيع الباحثين وتعزيز العطاء والإنتاج العلمي ودفع عملية التنمية في الوطن العربي فيما ينتهي التقديم لها في 31 أغسطس المقبل.



من جانب آخر، أوضحت المؤسسة أن المجال الأول للجائزة هو «العلوم الأساسية» الذي يركز على العلوم الطبية الأساسية التي من ضمنها علم التشريح وعلم وظائف الأعضاء وعلم الجينات البشرية وعلم الخلية وعلم الأمراض وعلم السموم وعلم الصيدلة، فيما يركز المجال الثاني وهو «العلوم التطبيقية» على تكنولوجيا الطاقة النظيفة والمستدامة كالطاقة الشمسية وطاقة الرياح والطاقة الكهرومائية وطاقة الكتلة الحيوية والهيدروجين وخلايا الوقود وتجهيزات تخزين الطاقة وتخفيف أثر الكربون في الوقود الأحفوري.



أما المجال الثالث وهو «العلوم الاقتصادية والاجتماعية» فيعنى بالاقتصاد والعلوم المالية والمصرفية كالاقتصاد الكلي والاقتصاد الجزئي واقتصاد التنمية واقتصادات الأعمال والاقتصاد النقدي والمالية العامة وتمويل الشركات وتمويل المشاريع والتجارة الإلكترونية ورأس المال الاستثماري والتكنولوجيا المالية.



ويستهدف المجال الرابع للجائزة «العلوم الإنسانية والفنون والآداب» موضوع الأدب والفن في العالم العربي والذي يشمل دراسات تحليلية للنصوص الأدبية العربية الحديثة والقديمة (الشعر والمسرح والسرديات) والنظريات النقدية وتاريخ الأدب العربي في العصور المختلفة وآداب البلدان العربية ودراسات في فن السينما والموسيقى العربية والفنون التشكيلية في العالم العربي.



أما المجال الخامس والأخير فهو «العلوم التخصصية الناشئة» والذي يعنى بعلوم وتكنولوجيا المواد النانوية وتطبيقاتها كدراسة وتحليل الظواهر الفيزيائية والكيميائية على المستوى النانوي وتصميم وإنتاج المواد النانوية وتراكيبها وأدواتها على المستوى النانوي وتطبيقات تكنولوجيا النانو في العلوم والطب والهندسة.



ويشترط فيمن يتقدم للجائزة أن يكون عربي الجنسية ولديه ما يثبت منشأه العربي، إضافة إلى كونه عالما باحثا في مجاله ويحمل شهادة الدكتوراه فيما يجب للمتقدمين في مجال العلوم الأساسية من غير حاملي شهادة الدكتوراه أن يكونوا حاصلين على شهادة الزمالة.



ومن شروط الجائزة أيضا أن يكون الإنتاج العلمي للمرشح مبتكرا وذا أهمية بالغة بالنسبة إلى المجال المقدم فيه ومنشورا خلال السنوات العشرين الماضية وأن يشتمل الإنتاج العلمي على أبحاث منشورة أو مقبولة للنشر في مجلات علمية محكمة وكتب مؤلفة أو مترجمة أو محققة أو فصل منشور في كتاب على أن يتمتع الكتاب بترقيم دولي معتمد.



وعلى الراغبين في الترشح للجائزة تعبئة نموذج الترشح وإرساله مع جميع أعمالهم إلكترونيا من خلال الموقع www.kfas.org/kuwaitprize2022 وفق ملفات PDF بواسطة وسائل التخزين السحابية (Google Drive – Dropbox – one Drive)، وللاطلاع على شروط الجائزة والتقديم زيارة موقع المؤســــسة www.kfas.org.