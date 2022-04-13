استقبل المستشار في الديوان الأميري الشيخ فيصل الحمود بمكتبه في قصر بيان الشاب الكويتي المعلم المتميز المثالي يعقوب إبراهيم المزين. وأشاد الشيخ فيصل الحمود خلال اللقاء بالدور الذي يقوم به يعقوب المزين من خلال عمله كمعلم وما شاهده الجميع من حب ومودة بينه بين الطلاب، مؤكدا أن المعلم صاحب هدف ورسالة ويجب أن يكون متميزا في الوصول لهدفه وللمعلم دور كبير في تعزيز الانتماء وغرس قيم المواطنة وحب الوطن والولاء بين أبنائنا الطلبة ونشر أواصر المحبة والألفة بينهم.وثمن الحمود الجهد الكبير والعطاء اللذين يقوم بهما المزين من خلال عمله كمدرس وتعامله الراقي المنظم مع الطلبة ومدى قوة العلاقة بينهما، مؤكدا أنه يجب على جميع المعلمين أن تكون لديهم ثقافة في التعامل مع الطلبة، وفي نهاية اللقاء، كرم الحمود يعقوب المزين لجهوده المخلصة وأدائه المتميز وحب الطلاب له.